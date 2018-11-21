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обрыв троллейбусных проводов

В Кишиневе водитель троллейбуса наплевал на инвалида и угрожал пассажиру

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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21602

Водитель одного из столичных троллейбусов, оснащенного пандусом, закрыл двери перед мужчиной в инвалидном кресле.

КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. В столичном троллейбусе седьмого муниципального маршрута (№ 3907) не нашлось места для мужчины в инвалидном кресле – водитель транспортного средства закрыл перед ним дверь, а кондуктор заявил, что человека в коляске невозможно разместить в салоне.

Правда, речь шла о троллейбусе нового образца, оборудованного пандусом, который предназначен именно для того, чтобы люди в инвалидных колясках смогли сесть в транспортное средство и сойти с него. Для этого требуется помощь водителя или кондуктора – один из них выходит из салона и опускает пандус на тротуар, после чего, при необходимости, помогает лицу с ограниченными возможностями заехать в салон.

Но во вторник на столичной улице Флорарий около 17.20 все произошло совершенно наоборот. Пользовательница Facebook, ставшая свидетелем инцидента, сообщила, что вместе с молодым человеком в инвалидном кресле она ждала троллейбус на остановке.

"Водитель троллейбуса, увидев его, проехал остановку и только тогда затормозил. Я побежала за троллейбусом, остановилась в дверях и спросила, кто здесь кондуктор, чтобы помочь человеку в инвалидной коляске забраться в салон. В это время тот уже спешил к троллейбусу", - написала девушка.

В ответ на ее просьбу не последовало никакой внятной реакции, и она ее повторила. В это время водитель закрыл двери, и троллейбус тронулся с места. А кондуктор заявил, что они с водителем не могут поднять в салон мужчину в инвалидном кресле.

"Я подошла к водителю, чтобы потребовать объяснений, и он сказал, что не может помочь этому человеку с ограниченными возможностями. Я сфотографировала кондуктора и водителя. Последний, увидев это, открыл окно своей кабины и сказал: "Девушка, ты хочешь к ночи попасть в реанимацию?". Услышав это, я включила видеозапись и попросила мужчину повторить эти слова", - написала автор публикации в соцсетях.

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Теги:
инвалид, троллейбус, Кишинев
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