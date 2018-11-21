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Криминальная Молдова – самые громкие преступления среды

© Sputnik / Rodion Proca
Происшествия
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Международная наркоторговля, вооруженная погоня и жажда учиться в Молдове любой ценой - вот лишь неполный список поводов поговорить сегодня о криминальной "ипостаси" нашего общества.

КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. На 10 лет были осуждены члены криминальной группировки, занимавшейся незаконных оборотом наркотиков и анаболиков.

Экстази
© Photo: customs.gov.md
В Кишиневе задержаны дилеры, ввозившие наркотики из стран ЕС

Неудавшиеся наркомиллионеры

По данным пресс-службы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, такое решение вынес суд Кагула для двух обвиняемых.

Следствию известно, что дилеры тайно ввезли в Молдову 30 килограммов гашиша, который на черном рынке можно было продать за четыре миллиона леев. Товар, ввозимый из Испании через Францию, Италию, Словению, Венгрию, Румынию, Молдову и Украину, намеревались сбывать в России.

Прокуроры намерены требовать более жесткого приговора в Апелляционной палате.

Деньги, архивное фото
© Sputnik / Evghenii Panasenco
В Молдове попытались потребовать взятку у иностранца, но не вышло

Право на "левого" адвоката

По данным пресс-службы Национального антикоррупционного центра, в Кишиневе в момент получения взятки в четыре тысячи евро был задержан мужчина, обещавший в обмен на эти деньги помочь незаконно выдать адвокатскую лицензию.

Задержанному грозит до шести лет тюрьмы или до 200 тысяч леев штрафа, если его вину признает суд.

Знание – сила, но закон сильнее

По аналогичному делу, связанному с гражданином Молдовы и двумя иностранцами, уже завершено следствие, сообщает пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры. Следователи установили, что приехавший из-за рубежа учиться в Молдову студент Государственного университета медицины и фармации Молдовы имени Николая Тестемицану очень хотел получить вид на жительство в нашей стране. Ведь эта бумага давала бы ему право на продолжение обучения. Молодой человек обращался ко многим, кто мог бы, по его мнению, помочь решить эту проблему. В итоге другой иностранец стал вымогать у соискателя вида на жительство четыре тысячи евро, обещая помочь через другого посредника договориться с Бюро по миграции МИДЕИ РМ.

"Не балуй!"

В столице, на Чеканах, полиция пресекла агрессивное поведение группы лиц, четверо из которых попали в инспекторат. Задержанным – от 24 до 29 лет, они из Гагаузии. С них взыщут за неподчинение законным требованиям сотрудников органов общественного порядка.

Вооружен, да еще и гоняет

Полиция Оргеевского района задержала пьяного и вооруженного водителя в селе Кукурузень Нарушителю грозит 2,5 тысячи леев штрафа за попытку скрыться и уплата трех тысяч леев в госказну за незаконное ношение оружия.

Транспорт не резиновый и уже не летний

В Кишиневе полиция и работники автоинспекции проверили маршрутные такси на предмет перенасыщенности салонов пассажирами.

По факту протоколирования инцидентов, связанных с 20 маршрутками, были выявлены также и технические нарушения и один случай незаконного использования автомобильных номеров. Виновные заплатят до 750 условных единиц штрафа и получат три штрафных пункта.

По всей же Молдове с маршрутов были накануне сняты пять микроавтобусов, не "переобутых" к зиме. По данным Национального инспектората патрулирования, на этих транспортных средствах, перевозивших пассажиров, не было колес с зимней резиной. Всего было проверено 77 единиц транспорта на девяти автостанциях. Виновные в этих нарушения физлица заплатят до 1,5 тысяч леев штрафа, а юрлица – до шести тысяч леев.

Перепутал дорогу на Авалон

Не обошлось и без ДТП. Утром в селе Кетросу 21-летний водитель въехал на автомобиле Toyota Avalon в магазин. Прибывшие на место патрульные установили, молодой человек вел авто с превышением скорости, сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря инспектората полиции Новоаненского района Сильвия Ветку. Сообщается, что водитель повел себя агрессивно по отношению к стражам правопорядка и отказался проходить тест на алкогольное опьянение.

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Теги:
полиция, наркотики, автомобиль, погоня
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