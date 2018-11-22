Эксклюзив Sputnik: как Молдова помогла США задержать "умершего" мошенника

КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Громкая история о том, что некий Игорь Воротинов, который по сообщению некоторых СМИ якобы является гражданином Республики Молдова, обманул американскую систему и вместе со своими супругой и сыном мошенническим путем получил два с лишним миллиона долларов, взбудоражила не только молдавский сегмент Интернета, но и, кажется, весь мир.
Любопытные подробности…
Sputnik попросил прокомментировать нашумевшую историю в правоохранительных органах Молдовы и выяснил интересные подробности.
Как сообщили агентству в пресс-службе молдавской полиции, мужчина был объявлен в розыск американской стороной, а задержали его действительно на территории Молдовы. "В пятницу, 16 ноября, его экстрадировали в США", - отметили в полиции.
Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Молдовы Мария Виеру подтвердила Sputnik факт задержания мужчины на территории республики.
"Власти Республики Молдова действительно экстрадировали данного гражданина в США. Однако этот человек не гражданин Молдовы и никогда им не был. Он гражданин США белорусского происхождения", - сказала Виеру.
По словам собеседницы, у супруги фигуранта громкого дела о мошенничестве также не было молдавского гражданства.
"Они оба не являются гражданами Республики Молдовы. Речь идет о выходцах из Беларуси с гражданством США", - подчеркнула Виеру.
Представитель Генпрокуратуры отметила, что не может предоставить другие детали этого дела.
Хитрый план, или что известно СМИ
По данным некоторых СМИ, которые ссылаются на министерство юстиции США, в марте 2010 года мужчина получил полис страхования жизни на сумму в два миллиона долларов от компании Mutual Insurance Omaha. Согласно страховке, его жена была назначена в качестве основного бенефициара. По данным прессы, в октябре 2011 года молдавская полиция получила телефонный звонок, в котором сообщалось, что тело якобы этого мужчины обнаружено у въезда в село Кожушна. Супруга "героя" опознала "находку" и признала, что это и есть ее супруг. Затем она получила свидетельство о смерти от молдавских властей и кремировала тело. Вернувшись в США с документами и урной с прахом, в которой, как она утверждала, были останки ее мужа, женщина обратилась к властям штата Омаха за признанием смерти, чтобы получить два миллиона долларов.
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По информации СМИ, в 2016 году супруга "героя" этой драмы признала себя виновной в мошенничестве, а 15 ноября 2016 года женщина была приговорена к 37 месяцам в федеральных тюрьмах, и в настоящее время она отбывает наказание. Сын парочки признал себя виновным 24 марта 2015 года, а 27 сентября 2016 года, его приговорили к трем годам лишения свободы условно и обязали вернуть те самые два с лишним миллиона долларов.
Теперь очередь за главой семейства…