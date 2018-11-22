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Эксклюзив Sputnik: как Молдова помогла США задержать "умершего" мошенника

CC0 / Pixabay / 4711018
Происшествия
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Новость о якобы гражданине Молдовы и его супруге, которым удалось "развести" США на два с лишним миллиона долларов, сотрясла молднет. Sputnik узнал эксклюзивные детали этого дела.

КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Громкая история о том, что некий Игорь Воротинов, который по сообщению некоторых СМИ якобы является гражданином Республики Молдова, обманул американскую систему и вместе со своими супругой и сыном мошенническим путем получил два с лишним миллиона долларов, взбудоражила не только молдавский сегмент Интернета, но и, кажется, весь мир.

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Мужчина застраховал свою жизнь в Штатах, инсценировал собственную смерть, как сообщают СМИ, в Молдове, а его жена получила чек на крупную сумму за то, что ее благоверный якобы умер.  Находчивость и хитросплетение мошеннической схемы поражает. Однако в истории, которую распространила пресса, не все оказалось правдой.

Любопытные подробности…

Sputnik попросил прокомментировать нашумевшую историю в правоохранительных органах Молдовы и выяснил интересные подробности.

Как сообщили агентству в пресс-службе молдавской полиции, мужчина был объявлен в розыск американской стороной, а задержали его действительно на территории Молдовы. "В пятницу, 16 ноября, его экстрадировали в США", - отметили в полиции.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Молдовы Мария Виеру подтвердила Sputnik факт задержания мужчины на территории республики.

"Власти Республики Молдова действительно экстрадировали данного гражданина в США. Однако этот человек не гражданин Молдовы и никогда им не был. Он гражданин США белорусского происхождения", - сказала Виеру.

По словам собеседницы, у супруги фигуранта громкого дела о мошенничестве также не было молдавского гражданства.

"Они оба не являются гражданами Республики Молдовы. Речь идет о выходцах из Беларуси с гражданством США", - подчеркнула Виеру.

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Представитель Генпрокуратуры отметила, что не может предоставить другие детали этого дела.

Хитрый план, или что известно СМИ

По данным некоторых СМИ, которые ссылаются на министерство юстиции США, в марте 2010 года мужчина получил полис страхования жизни на сумму в два миллиона долларов от компании Mutual Insurance Omaha. Согласно страховке, его жена была назначена в качестве основного бенефициара. По данным прессы, в октябре 2011 года молдавская полиция получила телефонный звонок, в котором сообщалось, что тело якобы этого мужчины обнаружено у въезда в село Кожушна. Супруга "героя" опознала "находку" и признала, что это и есть ее супруг. Затем она получила свидетельство о смерти от молдавских властей и кремировала тело. Вернувшись в США с документами и урной с прахом, в которой, как она утверждала, были останки ее мужа, женщина обратилась к властям штата Омаха за признанием смерти, чтобы получить два миллиона долларов.

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По данным СМИ, в 2012 году женщина получила два миллиона 48,4 тысячи долларов. Затем она вместе с сыном пыталась перевести эти деньги на счета в Швейцарию и Молдову. Сообщается, что в 2013 году сына этой парочки задержали в Бюро таможенной и пограничной охраны (СВР) в Детройте, штат Мичиган, после возвращения из поездки в Молдову. Агенты ЦРУ изъяли у него компьютер, в котором нашли цифровые фотографии со своим отцом, сделанные 19 апреля 2013 года и 12 мая 2013 года.

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По информации СМИ, в 2016 году супруга "героя" этой драмы признала себя виновной в мошенничестве, а 15 ноября 2016 года женщина была приговорена к 37 месяцам в федеральных тюрьмах, и в настоящее время она отбывает наказание. Сын парочки признал себя виновным 24 марта 2015 года, а 27 сентября 2016 года, его приговорили к трем годам лишения свободы условно и обязали вернуть те самые два с лишним миллиона долларов.

Теперь очередь за главой семейства…

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