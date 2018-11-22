В Бендерах арестовали группу ночных налетчиков

ТИРАСПОЛЬ, 22 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Несколько жителей Бендер, задержанные по подозрению в кражах из машин, дают признательные показания следователям, сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Приднестровья.
По данным следствия, злоумышленники действовали преимущественно в ночное время.
С транспортных средств, припаркованных во дворах многоквартирных домов, воры сливали бензин.
Также похищали имущество из салонов машин, в том числе автомагнитолы. Банда состояла из трех человек в возрасте от 18 до 21 года.
"На сегодняшний день установлена их причастность к шести фактам хищений, совершенных в период с августа по сентябрь 2018 года", - рассказали в пресс-службе.
В отношении молодых людей, промышлявших автомобильными кражами, возбуждено уголовное дело.