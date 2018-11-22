В валютной кассе в Комрате по ошибке выдали клиенту пять тысяч евро

КИШИНЕВ, 22 ноя — Sputnik. Неприятный инцидент произошел в одной из обменных касс Комрата. Недобросовестный покупатель валюты стал богаче на 5000 евро, а вот для кассира этот день оказался не лучшим.

© Sputnik / Miroslav Rotari Что происходит с долларом и евро: курс валют в Молдове на четверг

По невнимательности сотрудника валютной кассы покупателю вместо пяти тысяч российских рублей выдали пять тысяч евро. Инцидент произошел в обменном пункте недалеко от входа на "Старый рынок".

Покупатель не обмолвился ни словом, хотя не мог не заметить ошибку кассира. Он молча взял деньги и удалился. Теперь администрация валютной кассы разыскивает его через прессу, обещая закончить дело миром, если он вернет похищенные деньги.

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Если же найти внезапно обогатившегося человека не удастся, владельцы кассы будут вынуждены обратиться в полицию. В распоряжении администрации обменного пункта остались записи с камер видеонаблюдения, а личность клиента уже установлена.