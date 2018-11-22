Криминальная Молдова – самые громкие преступления четверга

В четверг стало известно о правонарушениях с участием граждан Молдовы как в стране, так и за рубежом.

КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. В четверг Буюканский суд столицы постановил продлить арест бывшего директора АО Lăstăraş (в прессе сообщалось, что его имя – Дориан Богашевский) на 30 дней, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

Детсад "в законе"

Бывший руководитель АО Lăstărăş содержится под арестом в пенитенциаре №13. Его задержали 25 октября по подозрению в присвоении денег родителей, устроивших своих детей в детский сад № 199 (Lăstărăş) в Кишиневе. Антикоррупционные органы организовали обыски в принадлежащих семье Богашевского квартирах, автомобилях, а также на базе отдыха в Вадул-луй-Водэ. В ходе операции обнаружены деньги и оружие, происхождение которых предстоит выяснить.

Судя по материалам дела, в 2015-2017 годах обвиняемый каждый месяц получал от родителей суммы от 1,2 тысячи до 1,4 тысячи леев. По данным правоохранительных органов, создание этой схемы отъема денег не стоило подозреваемому никакого труда. Он просто арендовал помещения детсада № 199, а затем открыл в них частные группы, где якобы дети должны были получать дополнительное образование по бешеным ценам. Если родители отказывались платить, их вынуждали забрать детей из детсада или переводили в "нищенские" группы, которые были оборудованы по самому низкому разряду.

© AP Photo / Wong Maye-E Экс-главу Интерпола подозревают в коррупции

Следователи НАЦ установили, что в детском саду действовал целый семейный клан. Директором детсада № 199 является сожительница главы АО Lăstărăş, а его мать — заместитель директора этого учреждения. В результате обысков в домах председателя Lăstărăş и членов его семьи сотрудники НАЦ изъяли более полумиллиона леев в разных валютах. Но сначала им пришлось взламывать бронированную дверь — подозреваемый забаррикадировался в квартире, отказавшись впустить сотрудников полиции.

Следствию удалось выяснить, что в общей сложности семье Богашевского принадлежат восемь жилплощадей, база отдыха в Вадул-луй-Водэ, 10 элитных автомобилей, в том числе Mercedes, Jaguar, BMW, Pontiac, Audi и несколько единиц огнестрельного оружия (зарегистрировано оно или нет - выясняется).

Преступный бизнес, "скорый" на руку

По подозрению в коррупции задержаны двое сотрудников Института скорой помощи в Кишиневе. Речь идет о главе управления транспорта и руководителе экономического отдела больницы. Дело, как сообщили в пресс-службе НАЦ, связано с извлечением выгоды из влияния.

"Задержанные подозреваются в том, что получили различные суммы денег от некоего экономического агента, который предоставлял Институту скорой помощи услуги по обслуживанию транспорта", - отметили в антикоррупционном ведомстве.

© Sputnik / Sergey Pivovarov В Молдове увеличен штраф за ложный вызов

За определенную сумму они якобы должны были повлиять на должностных лиц больницы, чтобы ускорить процедуру перечисления денег этому предпринимателю. Институт подписал с данным экономическим агентом контракт на оказание технической помощи для автопарка больницы на общую сумму в миллион леев. На протяжении года предприниматель выполнял свои обязательства, ожидая, что администрация перечислит деньги за оказанные услуги.

Фигуранты дела пообещали бизнесмену, что они могут поспособствовать ускорению процесса расчета, но за это придется выплатить 15% от перечисляемых денег.

"Под контролем НАЦ подозреваемые получили несколько траншей на сумму в 20 и 24 тысячи леев. Вчера офицеры Антикоррупционного центра зафиксировали передачу последней суммы и задержали их", - отметили в НАЦ.

Там пояснили, что подозреваемых поместили на 72 часа в изолятор НАЦ. Им грозит до семи лет тюрьмы.

Новое дело о наркотиках

В Кишиневе задержаны члены группировки наркодилеров. Подозреваемые получали из-за рубежа психотропные препараты. Их отправку организовывал 40-летний лидер этой ОПГ, а сбывали "зелье" в Молдове, договариваясь с клиентами через интернет-мессенджеры. Оставляя "закладки" в общественных местах, дилеры получали деньги за товар электронным переводом. Одна таблетка "уходила" за 800 леев.

При обысках у задержанных дома нашли 163 таблетки на общую сумму более 134 тысяч леев, а также деньги, компьютер, телефон, электронные карты и другие предметы. Подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы.

В Кишиневе крадут, шумят и дерутся

За минувшие 24 часа в Кишиневе полиции пришлось реагировать на 17 обращений граждан о правонарушениях. В одном из этих случаев на Московском проспекте были задержаны четверо человек, ведших себя агрессивно. А в одном из ресторанов бойцы "Фулджера" разнимали пьяную драку и сопроводили конфликтовавших лиц в участок. Нарушители должны будут заплатить в госказну до полутора тысяч леев штрафа.

Также в столице по горячим следам задержали двух подростков 16 и 17 лет (родом из Унген) по подозрению в краже ценностей из автомобиля марки "Мерседес", припаркованного на улице Куза Водэ. У задержанных нашли мобильный телефон и другие дорогие вещи. В полиции считают, что подростки обокрали, как минимум, пять авто, передает пресс-служба Кишиневского управления полиции.

Наши за границей

А в Белгородской области России (в городе Алексеевка) молодой гражданин Республики Молдова совершил два преступления. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за "тайное хищение чужого имущества и то же, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину" (статья 158 Уголовного кодекса России).

В самой Алексеевке летом 2018 года мужчина украл из временно оставленной без присмотра сумки сотовый телефон. Через два дня, как считает следствие, он же похитил 45 тысяч рублей у пассажира электропоезда местного назначения. В тот же день подозреваемый был задержан и заключен под стражу, сообщают российские СМИ.