Итоги четверга для Молдовы – громкие трагедии и происшествия

Личная трагедия одной молдавской семьи и неспокойная ситуация на дорогах - основные чрезвычайные происшествия за минувший четверг.

КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Молдавские СМИ сообщают о смерти в Германии в результате несчастного случая 33-летнего Иона Викола из села Ларгуца Кантемирского района.

В данный момент родители Иона собирают средства, чтобы доставить тело сына на родину и организовать похороны.

Аварии в Молдове и за ее пределами

В среду вечером на трассе Кишинев-Леушены около 23.30 микроавтобус с пассажирами из-за гололеда попал в ДТП. Спасатели, прибывшие на место происшествия, быстро вытащили из салона пять человек. Пострадавшей 60-летней женщине потребовалась медицинская помощь.

Оказалось, что 25-летний водитель не справился с управлением из-за гололеда, вылетел на встречную полосу и врезался в заграждение.

А на трассе Киев-Одесса, недалеко от населенного пункта Глеваха Киевской области, в аварию попала фура с молдавскими номерами. Большегруз сошел с дороги и оказался в кювете. Водитель фуры сообщил украинским СМИ, что его машину подрезал на дороге легковой автомобиль. Мужчине пришлось резко затормозить, он потерял управление и съехал на обочину. Водитель в ДТП, к счастью, не пострадал.

Полиция советует

Национальный инспекторат патрулирования обращает внимание водителей на то, что с 22 ноября по 3 декабря дорожные инспекторы будут проводить проверку на трассах. В связи с этим водителям особенно настоятельно советуют не употреблять алкоголь перед тем, как сесть за руль, во время движения оставлять фары включенными, носить светоотражающую одежду, быть особенно внимательными при перевозе детей, а также учитывать погодные условия.