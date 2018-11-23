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Вооруженное преступление

Оглядываясь на день вчерашний - криминальные скандалы Молдовы

CC0 / Pixabay / LeoFra
Происшествия
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Криминальные скандалы с участием граждан Молдовы в стране и за ее пределами потрясли общественность.

КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Фирма, зарегистрированная в Бричанах, занималась незаконным импортом в Молдову антиквариата из Германии.

Монеты XIX века (архивное фото)
© Photo: Таможенная служба Молдовы
Контрабандиста из Молдовы задержали в Одессе с грузом антиквариата

Бизнес на достоянии истории

Транспорт с подобным грузом обнаружили сотрудники Таможенной службы на трассе Бельцы-Кишинев. Раритеты были спрятаны среди товаров для домашнего быта и в предметах мебели. Стоимость задержанного товара – около 400 тысяч леев.

Раритетный товар сбывали в двух антикварных магазинах Кишинева. Там нашли более 180 тысяч старинных и редких предметов, которые хотели продать, не имея при этом соответствующих документов. Все эти подсвечники, посуда, статуэтки и прочее оценивается в пять миллионов леев.

"На ваши претензии у нас еще 10 правд есть!"

В Румынии, на КПП, пограничники обнаружили у 36-летнего гражданина РМ, водителя автомобиля Mitsubishi Pajero, поддельные документы. Авто зарегистрировано в Ирландии. Дополнительная проверка документа о техосмотре авто показала, что бумага поддельная и содержит несколько элементов, не соответствующих действительности. Тогда водитель сообщил, что владелец автомобиля – его приятель, который попросил перегнать машину из Галаца в Молдову. Мужчина добавил, что не знал о том, что документ, подтверждающий проведение технического осмотра, фальшивый.

Кража
CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
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А в Переяславле на две недели пришлось закрыть местное кафе "Золотая рыбка", хозяин которого нанял поваром гражданку Молдовы без регистрации. 

Когда этот факт выяснился, переяславский районный суд Ярославской области наказал владельца точки общепита прекращением деятельности на 14 суток.

Взяток не берут

В России 30-летний гражданин Молдовы нарушил в сентябре 2018 года режим пребывания в стране. Чтобы избежать административной ответственности, мужчина предложил местному полицейскому взятку в размере 5000 рублей. Но страж правопорядка оказался таковым не только на бумаге и словах, поэтому теперь взяткодателю грозит лишение свободы на срок до одного года.

Убил, скрылся, но был найден

В Гусь-Хрустальном Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего гражданина Республики Молдова Иона Арсения, который обвиняется в причинении вреда здоровью, по неосторожности повлекшего смерть потерпевшего.

Автомобиль
CC0 / Pixabay / Free-Photos
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По данным Следственного комитета России, в середине 2013 года Арсений поселился в доме жительницы поселке Уршельский Гусь-Хрустального района. Между хозяйкой и ее квартирантом возникали ссоры, якобы в связи с тем, что женщина изрядно выпивает, а мужчина мало зарабатывает. В марте 2015 года Ион во время очередной распри избил сожительницу. От ударов она неоднократно падала и ударяясь головой о металлические печные накладки и дверную ручку. В результате избиения женщина получила тяжелую черепно-мозговую травму. Лишь утром следующего дня Арсений обнаружил, что его 38-летняя сожительница лежит на полу без признаков жизни, испугался ответственности и скрылся.

Мужчину нашли и задержали в Румынии в августе 2018 года, а затем экстрадировали в Россию. Он признал вину и раскаялся в содеянном. 

Молдавские сейфы "отмщены"

Группа эмигрантов из Украины решила опустошить множество сейфов не только в банках своей Родины, но и Молдовы, а также других стран. По данным пресс-службы украинской полиции, злоумышленники оставили пустыми десятки сейфов в Латвии, Узбекистане, России, Белоруссии, Македонии и Азербайджане.

Пятерых участников группировки задержали по линии Интерпола. Еще двух взяли под стражу украинские полицейские в Киеве и Одессе. В доме одного из фигурантов дела — жителя Одессы обнаружили целый арсенал – пистолеты, автоматы, гранаты, ружье, глушители к оружию, патроны, ножи. Кроме того — психотропные вещества и наркотические средства.

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Теги:
Украина, Румыния, Россия, Молдова, взятка, убийство
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