Криминальная Молдова – об этих страшных преступлениях все узнали в пятницу

Изнасилование и два убийства - вот лишь неполный список того, что произошло в пятницу.

КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. В Одесской области задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве малолетней девочки. Предполагается, что речь идет о гражданине Молдовы, сообщают украинские СМИ.

"Девочку уже не вернуть"

О трагедии сообщил в соцсетях первый заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Получили информацию об обнаружении трупа 10-летней девочки в заброшенном доме в Белгород-Днестровском районе Одесской области. При осмотре установлено, что предварительно ребенок был изнасилован и задушен. По горячим следам "недочеловек", совершивший это преступление, уже задержан, но ребенка не вернуть...", - написал Аброськин.

По некоторым данным, задержанный гражданин Молдовы находится в розыске у нас в республике. Есть информация, что он трудился разнорабочим на семью девочки.

90-е возвращаются – пять пуль из-за проблем с бизнесом

В селе Стояновка Кантемирского района мужчина 37 лет вошел в дом своего делового партнера и застрелил его, выпустив пять пуль в живот. Пострадавшего доставили в больницу, его жизнь вне опасности, сообщает "Комсомольская правда".

Подозреваемый был задержан по горячим следам, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Известно, что ссора произошла из-за вопросов, связанных с совместным бизнесом, будущее которого решается в суде.

Выручила собака

Снова новости с Украины. Там на въезде в Молдову пограничники Измаильского отряда обнаружили в пункте пропуска "Рени" контрабандную партию сигарет – полторы тысячи пачек. Товар находился в прицепе грузовика, табак учуяла служебная собака. Сумма оценки товара, который был без акцизных марок, составила 36 тысяч гривен (около 1,3 тысячи долларов). На водителя, гражданина Украины, составлены соответствующие процессуальные документы, весь товар изъят до решения суда.

Коль скоро заговорили о границе…

За минувшие сутки в Молдове два человека нарушили режим приграничной зоны и пунктов пропуска. Зафиксировано одно нарушение правил перевозки пассажиров и грузов, пресечена попытка пересечения госрубежа по поддельным документам.

Также шесть иностранных граждан превысили срок пребывания на территории РМ, семь водителей проигнорировали правила использования виньеток, а в результате обмена информацией с правоохранительными органами страны были задержан один человек.

Троих граждан Молдовы депортировали из Европейского союза. На пограничных пунктах страны поток людей составил более 40 тысяч пересечений. За минувшие сутки государственную границу РМ пересекли 11 тысяч 69 транспортных средств.