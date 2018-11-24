От этих преступлений в субботу содрогнулся Кишинев

Буйные итоги рабочей недели в Кишиневе – кража антиквариата, драка в клубе и ограбление с избиением.

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. На 10 лет могут попасть в тюрьму двое жителей Фалештского района и района Басарабяска 35 и 43 лет. Их задержали в Кишиневе по подозрению в квартирной краже, сообщает пресс-служба столичного управления полиции.

Ничего святого!

По мнению следствия, 22 октября из квартиры на Буюканах злоумышленники вынесли четыре иконы XVII века, бронзовый православный крест, серебряно-бронзовое зеркало и два подсвечника. Сумма ущерба владельцу антиквариата составила около 255 тысяч леев.

Задержанные признались, что работали вместе с хозяином квартиры на охранном предприятии. Все награбленное они сбыли за символическую плату – четыре тысячи леев.

Ранее оба мужчины были судимы за аналогичные преступления.

Нельзя не слушать охрану в клубе

В Кишиневе на улице Куза Водэ двое посетителей местного ночного клуба вступили в конфликт с охраной заведения, поэтому пришлось вызывать полицию. В итоге оба субъекта 31 и 32 лет с помощью бойцов "Фулджера" были доставлены в секторальный инспекторат, и теперь за хулиганство и несоблюдение требований представителей власти им грозит наказание.

Ограбление на улице

В столице задержаны двое жителей Флорештского района 23 и 25 лет по подозрению в совершенном на улице ограблении и избиении 20-летнего кишиневца.

Преступление было совершено в парке на улице Христо Ботева. У парня отобрали мобильный телефон и наличные деньги.

Виновным в подобных преступлениях грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее задержанных судили за аналогичные деяния.