Автоскандалы в Молдове: водители "отличились" в Кишиневе и под Яловенами

Мужчина, предоставивший удостоверение помощника депутата, нагло вел себя по отношению к патрульным.

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Скандал разгорелся на трассе в Яловенском районе. Как сообщает пресс-служба национального инспектората патрулирования, фигурантом разбирательства стал 41-летний водитель, чье поведение, судя по видеозаписи, оставляет желать лучшего.

Автомобиль, за рулем которого находился этот мужчина, остановили патрульные и тут же увидели, что водитель не пристегнут ремнем безопасности.

Процесс предоставления водительского удостоверения и документов на машину шел с большими пререканиями, видимо, потому, что автомобилист – помощник депутата парламента РМ, как следует из содержания его "корочки".

За несоблюдение правил безопасности дорожного движения и законных требований представителей власти на мужчину был составлен протокол.

Еще один водитель, мужчина 22 лет, попал в зону внимания патрульных в Кишиневе. Его оштрафовали на 300 леев и вписали два штрафных пункта за поддельные автомобильные номера. Оказывается, молодой человек за многократные нарушения ПДД имеет вкупе восемь штрафных пунктов.