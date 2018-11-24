Пожар в Леовском районе – погиб пенсионер

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Мужчина 74 лет погиб в селе Князевка Леовского района в субботу утром. Предварительная версия случившегося - пожар, вспыхнувший в доме, где он проживал.

Как сообщили Sputnik в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, пламенем оказался охвачен первый этаж жилого дома.

Известно, что пенсионер страдал нарушениями двигательной функции. На месте происшествия работают две пожарные команды.

Причина возгорания устанавливается, предварительная версия – окурок, который не потушили.

Возгорание на данный момент ликвидировано усилиями двух пожарных расчетов.