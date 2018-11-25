Соцсети: в кишиневских автобусах выдают поддельные талоны

КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Удивительную историю рассказал один из пользователей социальной сети Facebook. По его словам, в Кишиневе может случиться так, что пассажиры общественного транспорта получают недействительные талоны на проезд.

"Решили с другом прокатиться на автобусе. Заплатили за проезд, получили билетики, и – о, чудо! – двое из ларца одинаковы с лица. Вопрос знатокам, как производится контроль на автобусном маршруте N 28, если номера билета нет? Как вообще контролируются деньги на этом маршруте?", - недоумевает мужчина, опубликовавший фотографию двух талонов без порядковых номеров.

Другая сторона медали

Ранее Sputnik опубликовал информацию о беседе журналиста с кондуктором одного из кишиневских автобусов, который признался, что работники кишиневского автобусного парка из-за отсутствия финансирования вынуждены на собственные средства ремонтировать эти единицы транспорта. По словам собеседника, сколько бы руководство парка ни писало в мэрию, сколько бы ни было заявлений в прессе, — никакой реакции от столичных властей нет >>>

© Sputnik / Miroslav Rotari В декабре Кишинев переживет транспортный апокалипсис

"Мы делаем это за собственные средства. Покупаем какие-то материалы, заделываем дыры, меняем запчасти, чтобы автобусы хоть как-то еще могли ездить. Вот вы, если вернете нам талончик перед выходом, мы эти копейки складываем одна к другой и пускаем на такой "косметический ремонт". А теперь и этого нельзя делать — коррупция, значит! Кстати, те автобусы, что сохранились хоть ненамного лучше других, пускают по сообщениям между Кишиневом и пригородами — чтобы быть чуть больше уверенными, что они не развалятся по дороге", — отметил кондуктор.

Он добавил, что, несмотря на посильные старания работников автопарка, когда заряжает ливень, крыши и окна автобусов все-равно протекают.

Возраст большинства транспортных единиц автобусного парка насчитывает более 20 лет.