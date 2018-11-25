Предполагаемый гражданин Молдовы признался в убийстве ребенка

Предполагаемый насильник и убийца, который, по некоторым данным, приехал в Украину из Молдовы, дал признательные показания.

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Двадцативосьмилетний мужчина, который, по версии украинской полиции, изнасиловал и задушил десятилетнюю девочку в Одесской области, признался в содеянном.

"Я был пьяный и не отдавал себе отчет в том, что я делаю", - рассказал на камеру подозреваемый.

Трагедия произошла в Белгород-Днестровском районе.

"Получили информацию об обнаружении трупа 10-летней девочки в заброшенном доме в Белгород-Днестровском районе Одесской области. При осмотре установлено, что предварительно ребенок был изнасилован и задушен. По горячим следам "недочеловек", совершивший это преступление, уже задержан, но ребенка не вернуть...", - написал в соцсетях в первый заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Украинские СМИ отмечают, что подозреваемый – гражданин Молдовы. В видеоотчете местных правоохранительных органов указывается лишь, что мужчина – гражданин другой страны, то есть, не Украины. Там же отмечается, что погибшей девочке было не 10, а девять лет.