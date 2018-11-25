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Как в фильме ужасов: убийство в Страшенах, которое потрясло Молдову - что дальше

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Какая судьба ждет убийц Кристины Пархоменко, которым на момент совершения преступления не было и 18 лет, и что ждет всех нас, когда малолетние преступники выйдут из тюрьмы.

КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Ровно два года назад в этот день, 25 ноября, в Страшенах была убита 14-летняя Кристина Пархоменко. Эта трагедия потрясла всю Молдову и до сих пор вызывает множество вопросов о дальнейшей судьбе виновных, а также проблемах морального и психического состояния молодежи в нашей стране.

Тюремная камера
CC BY 2.0 / sean hobson / the hole
Осужденный за убийство Кристины Пархоменко сознался в изнасиловании сокамерника

Восьмиклассницу Кристину жестоко убили четыре подростка 13-ти, 15-ти, 16-ти и 17-ти лет. Двое из них, которым на тот момент исполнилось 15 и 16 лет, были задержаны через несколько дней после совершения преступления и помещены в СИЗО под предварительный арест, сообщает Sputnik.md.

В январе 2017 года в Молдову экстрадировали 17-летнего подозреваемого, которого задержали на румыно-венгерской границе.

Их 13-летний сообщник был освобожден под полицейский надзор – из-за возраста его нельзя было привлечь к уголовной ответственности.

Пятеро будущих убийц и их жертва встретились вечером 25 ноября 2016 года в центральном парке Страшен, чтобы отпраздновать начало выходных. По словам свидетелей, подростки в какой-то момент затеяли ссору. Крики и ругань слышали многие вокруг, правда, никто не подошел и даже не сделал им замечания.

Messer
CC BY 2.0 / Lwp Kommunikáció / Elárulva
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В тот вечер Кристина Пархоменко домой не вернулась. Ее тело нашли в заброшенном доме в центре Страшен. Sputnik известно, что инициатором убийства стал 17-летний участник той встречи. Источники агентства уверяют, что именно он подговорил остальных троих выколоть уже бездыханной Кристине глаза, так как, по его мнению, они запоминают последнее, что увидел мертвый. Те, кто нашел тело Кристины, уверяют, что не только глаза были выколоты, но и лицо – изуродовано. Мертвую девушку спрятали за камнями и строительными материалами.

Свою вину трое подростков признали. В апреле 2017 года в Страшенах их осудили на шесть лет и восемь месяцев тюрьмы. Осталось им сидеть пять лет и восемь месяцев. Кто выйдет на свободу, какие у них будут взгляды - можно только догадываться...

Прощения обвиняемые у семьи Кристины, конечно же, не попросили. Более того – в адрес матери и сестры убитой девочки поступали угрозы о расправе... 

Причем страшен не только сам факт убийства, а полное отсутствие реальных для него мотивов. 

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Теги:
убийство, Страшены, Кристина Пархоменко
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