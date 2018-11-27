В Вулканештах угнали лошадь

Хозяйка животного остановилась на автозаправочной станции и крупно об этом пожалела.

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Дерзкий угон транспортного средства был совершен в Вулканештах.

Жительница города в ночь с субботы на воскресенье остановилась на одной из автозаправочных станций. Остановилась не для того, чтобы заправиться — она передвигалась на повозке, запряженной лошадью.

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Женщина пошла сделать покупки на заправке, отсутствовала не слишком долго. Однако этого времени хватило неизвестным злоумышленникам.

Вернувшись к месту, где ее должна была ожидать повозка, женщина не обнаружила ни лошади, ни самой повозки, сообщает сайт Gagauzinfo.md

Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением об угоне. Правоохранительные органы изучают обстоятельства происшествия.

Стоимость лошади с повозкой в среднем может составлять от 8 до 10 тысяч леев.