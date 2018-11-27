Молдова "в законе" – преступления, потрясшие нас во вторник

Узнайте о самых громких преступлениях, факты о которых были обнародованы во вторник.

КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Наркотрафик, контрабанда товаров широкого потребления и мошенничество в отношении пенсионеров – самые крупные преступления Молдовы во вторник.

Роковая марихуана

На севере Молдовы задержаны шесть человек по подозрению в торговле наркотиками. Арестованным – от 25 до 40 лет, все они из Бельц и Фалештского района. Трое из них работали водителями общественного транспорта в северной столице, один – на автомойке в Фалештах. Среди них и обнаружили и лидера ОПГ.

В ходе 14-ти обысков нашли два килограмма марихуаны, метадон, "спайсы", трамадол, раствор опиума и т.д. Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции.

Также на севере страны были проведены обыски, в ходе которых полиция и таможенная служба выявили факты торговли незадекларированными товарами, незаконно закупаемыми под Одессой, на "Седьмом километре".

Товар поставлялся в обход таможенных пунктов – на барках по Днестру. Хранили все эти вещи на складе в Резине. Виновным грозит до 10 лет тюрьмы.

Промышляют иностранцы

Гражданку Украины 32-х лет обвиняют в серии краж и мошенничестве, в том числе и за незаконное пересечение границы Молдовы. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составила более 37 тысяч леев. Преимущественно обвиняемая промышляла в Глодянском районе. Она входила в доверие к пожилым людям, рассказывая, что знакома с их детьми, работающими за границей. Узнавая, где пожилые люди хранят сбережения, она забирала деньги и сразу же исчезала.

Подобное происшествие приключилось и в Страшенском районе. Прокуроры не исключают, что жертвами преступницы могли стать пенсионеры в других регионах страны. Обвиняемая же частично признала свою вину. Часть присвоенных ею денег обнаружили при ней во время личного досмотра. Если вина женщины будет доказана судом, ей грозит до семи лет лишения свободы.

Будет выдворен

Гражданин Молдовы, которого обнаружили в Тверской области осенью 2018 года, не имел каких-либо документов, дающих ему право пребывания в России. У него нашли лишь один давно недействительный паспорт. Мужчина будет выдворен за пределы Российской Федерации.