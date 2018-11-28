Обыски в Молдове: найдена крупная сумма денег

Незаконное обогащение на пациентах – расследование по этому факту стало причиной проведения обысков в медучреждении.

КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Офицеры Национального антикоррупционного центра (НАЦ) и прокуроры по борьбе с коррупцией провели обыски в медицинском учреждении Кантемира, в ходе которых изъяли у врача крупную сумму денег. Об этом в среду сообщили в пресс-службе НАЦ.

По информации ведомства, проверки организовали в служебном кабинете медика, в его доме и автомобиле. Следственные мероприятия прошли в рамках расследования уголовного дела, открытого по факту злоупотребления служебным положением. Речь идет о враче, отвечавшем за проведение ультразвуковой эхографии.

© Sputnik / Константин Чалабов Экс-министр рассказала о саботаже в Минздраве

Согласно материалам следствия, специалист вымогал у пациентов деньги за оказание медицинских услуг в приоритетном порядке, то есть без предварительной записи. Таким образом, никакого учета о полученных таким способом денег не велось, а финансовые средства не попадали в кассу медучреждения.

При обыске в служебном кабинете врача нашли 12 тысяч леев, в его автомобиле – 14 тысяч леев, а в доме – около 50 тысяч леев, 6,5 тысяч евро и 400 долларов. Все финансовые средства на данный момент изъяты, пока правоохранители не установят их происхождение.

Подозреваемого арестовали на 72 часа. Ему грозит штраф от 1350 до 2350 условных единиц или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет. В обоих случаях врача могут лишить права работать в медицинской сфере на 5-10 лет.

Согласно данным НАЦ, только за девять месяцев 2018 года четыре десятка работников сферы здравоохранения попали под следствие в связи с подозрением в коррупции.

Читайте также: