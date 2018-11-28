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Человек в наручниках, архивное фото.

Двойное убийство с поджогом - хынчештский душегуб найден

CC0 / Pixabay / ROOKIE23
Происшествия
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Полиция установила личность и задержала подозреваемого в убийстве двух подростков и нанесении телесных повреждений еще одному человеку в Хынчештском районе.

КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. В ночь на среду задержан мужчина, подозреваемый в убийстве двух подростков 15-ти и 17-ти лет в селе Мерешены Хынчештского района.

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Ночная трагедия

Как напоминает пресс-служба Генеральной прокуратуры Молдовы, обгорелые тела убитых детей были обнаружены 25 ноября после полуночи в жилом доме со следами пожара. Внутри пожарные нашли 18-летнего парня с черепно-мозговой травмой. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию хынчештской районной больницы. Позже врачи сказали, что юноше нанесли по голове удар тупым предметом.

Из дома пропали мобильные телефоны жертв преступления. Возбуждено уголовное дело о преднамеренном убийстве.

Сотрудники Украинской полиции в Киеве
© Sputnik / Стрингер
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Кто убил детей?

Подозреваемый, 23-летний житель села Каракуй Хынчештского района задержан на 72 часа. Пропавшие с места преступления мобильные телефоны, как и топор, которым он убивал своих жертв, нашли у него дома.

Свою вину задержанный признал, сообщив, что познакомился со своими будущими жертвами через социальные сети. Новые знакомые решили встретиться 24 ноября. Собравшись в Мерешенах, все четверо принялись распивать спиртное. Завязалась ссора, в результате которой подозреваемый нанес своим жертвам удары топором по голове, затем поджег дом и отправился домой.

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Теги:
Хынчешты, убийство
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