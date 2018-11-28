Упала и убила: мать-пьяница потеряла младенца по дороге домой

Жительница одного из сел, по данным полиции, попросту забыла годовалого ребенка на улице, из-за чего младенец скончался.

КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Двадцатидевятилетнюю женщину из села Солтэнешты Ниспоренского района, возможно, посадят на четыре года в тюрьму.

© Sputnik / Стрингер Предполагаемый гражданин Молдовы признался в убийстве ребенка

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, сотрудники органов правопорядка в ночь на среду нашли на дороге одного из населенных пунктов Ниспоренского района мертвого младенца.

Упала и забыла

Мать ребенка сообщила полиции, что во вторник вечером пила у себя дома спиртное вместе с соседями. Затем гости пригласили женщину к себе, чтобы продолжить возлияния, и она взяла с собой ребенка. И только утром дома она обнаружила, что младенца рядом нет. А что произошло, и почему исчез ребенок, мать вообще не помнит.

СМИ сообщают, что женщина, упав по дороге, уронила ребенка и, поднявшись на ноги… преспокойно пошла дальше. По некоторым данным, погибший младенец – девочка в возрасте до года, которую мать родила, находясь в незарегистрированных отношениях. Женщина состояла в браке, от бывшего мужа у нее – десятилетний сын.

Есть в уголовном праве понятие "оставление без присмотра, несущее угрозу жизни". Именно в связи с этим обстоятельством на женщину возбудили уголовное дело.

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