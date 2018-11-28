Молдова "в законе" – самые громкие преступления среды

КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. В Кагуле полиция задержала членов группировки наркоторговцев, орудовавшей по всему югу Молдовы.

Найден целый арсенал

Благодаря обыскам были найдены пакеты с марихуаной, два боевых и один травматический пистолет, карабин, обрез, патроны и большая сумма денег. Установлено, что обнаруженные "огнестрелы" причастны к другим преступлениям. Виновным грозит до 15 лет тюрьмы. Ведется поиск других лиц, имеющих отношение к разоблаченной ОПГ.

"Они же дети"

В Кишиневе задержан 15-летний житель столицы за кражу магнитофона из здания детского сада на Чеканах. Подросток уже был судим за аналогичные преступления. За нынешнее правонарушение ему грозит, по закону, до 67,5 тысячи леев штрафа, до 240 часов принудительного труда или до четырех лет тюрьмы. Правда, "нежный" возраст задержанного вряд ли даст возможность взыскать с него по всей строгости.

Зато с 34-летнего жителя Крикова, подозреваемому в угоне автомобиля, могут, что называется, спросить по полной. По данным следствия, 19 ноября он угнал Opel Corsa с вулканизации на столичной улице Мештерул Маноле. Когда мужчину задержали, оказалось, что он – работник этой вулканизации. Более того, он повез на этом авто женщину в Вадул луй Водэ, но пара не добралась до места назначения, попав в аварию. Столкновение лоб в лоб произошло с машиной марки Ford. Ее 31-летнему водителю и пассажирке "Опеля" потребовалась госпитализация.

Рыбный день

В Каушанском районе задержан 52-летний житель села Бульбоака Новоаненского района за провоз полутонны свежей рыбы без сопроводительных документов. Оказалось, что товар на 17 тысяч леев везли из Тирасполя в Кишинев в обход таможенных постов. Водитель автомобиля рискует заплатить до 4,5 тысячи леев штрафа.