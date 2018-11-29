Мужчина напал на десятилетнюю девочку на улице, опубликовано видео

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Полицейские задержали 29-летнего жителя Яловен, который напал на десятилетнюю девочку на улице.
Увидев на улице школьницу, которая возвращалась домой, мужчина начать преследовать ребенка. Улучив удобный момент, он напал на нее и отнял мобильный телефон Xiaomi Redmi 4A стоимостью 3000 леев. Инцидент произошел 10 октября.
Момент нападения заметили прохожие на улице, которые обратились в полицию и успокоили девочку.
Спустя месяц преступник был задержан сотрудниками полиции. В ходе расследования он признал себя виновным и был помещен под стражу на 30 дней.
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Ранее мужчина был судим за ограбление и вождение в пьяном виде. За нападение на ребенка ему грозит тюремное заключение сроком от 5 до 7 лет.