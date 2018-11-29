12:59 29 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.45
  • USD17.24
  • RUB0.26
  • RON4.18
  • UAH0.61
Поиск
Мужчина в наручниках после задержания полицией

Мужчина напал на десятилетнюю девочку на улице, опубликовано видео

© AP Photo / Peter Dejong
Происшествия
Получить короткую ссылку
216 0 0

Житель Яловен долго преследовал ребенка, и, улучив момент, осуществил свои преступные замыслы.

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Полицейские задержали 29-летнего жителя Яловен, который напал на десятилетнюю девочку на улице.

Увидев на улице школьницу, которая возвращалась домой, мужчина начать преследовать ребенка. Улучив удобный момент, он напал на нее и отнял мобильный телефон Xiaomi Redmi 4A стоимостью 3000 леев. Инцидент произошел 10 октября.

Момент нападения заметили прохожие на улице, которые обратились в полицию и успокоили девочку.

Спустя месяц преступник был задержан сотрудниками полиции. В ходе расследования он признал себя виновным и был помещен под стражу на 30 дней.

Невероятно: маленькая девочка дала отпор грабителю>>>

Ранее мужчина был судим за ограбление и вождение в пьяном виде. За нападение на ребенка ему грозит тюремное заключение сроком от 5 до 7 лет.

По теме

Через 17 лет вооруженного грабителя из Молдовы нашли в США
Дедушка, которому за 80, обезвредил вооруженных грабителей – видео
Грабитель-рецидивист из Молдовы отсидит в России за обман женских надежд
Теги:
девочка, ограбление
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фемида
    "Смерть – это не правосудие"

    Совет Европы осудил исполнение в Беларуси двух смертных приговоров – расстрела "черных риелторов", убивших шестерых человек.

  • Второй тур президентских выборов 2018
    Женщина у руля Грузии

    Впервые в истории президентом Грузии избрана женщина Саломе Зурабишвили - независимый кандидат, которую поддержали действующие власти.

  • Обезьяна в сухумском питомнике.
    Остаемся зимовать

    Как в Сухумском питомнике обезьян готовятся к зиме, какие виды приматов более чувствительны к холодам и как меняется их рацион - в материале Sputnik Абхазия.

  • Президент РЮО А.И.Бибилов
    Осетинское слово

    В Культурном центре МИД России назвали победителей литературной премии "Буламаргъ". В церемонии принял участие глава Южной Осетии Анатолий Бибилов.

  • Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс
    "Боги злятся на людей"

    Глава МИД Латвии прокомментировал уникальное природное явление в Риге – снег в сочетании с гром и молниями.

  • Литовский солдат
    Мы с проверкой

    Военные эксперты из Литвы прибыли в Беларусь, чтобы проинспектировать одно из подразделений вооруженных сил.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Мастер-класс от Sputnik для приднестровских журналистов
Мастер-класс от Sputnik для приднестровских журналистов — фотоотчет
Олег Рейдман в эфире программы Экспертиза.
Олег Рейдман в эфире программы "Экспертиза" - ответы на злободневные вопросы
Валютные поступления в III квартале 2018 года
Валютные поступления: факты и цифры

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться