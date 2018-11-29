Какие деликатесы обнаружили на приднестровской таможне

ТИРАСПОЛЬ, 29 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Представители постовой службы Тираспольской таможни на пункте пропуска "Первомайск" изъяли партию незадекларированной красной икры. Водитель провозил и другие рыбные деликатесы.

О чем умолчал водитель

"Микроавтобус приднестровской регистрации следовал из Москвы. Досмотр багажа пассажиров завершился без инцидентов, а вот в сумках водителя был выявлен незадекларированный подакцизный товар, о котором тот умолчал", - отметили в пресс-службе таможенного ведомства.

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Сначала инспектор постовой службы обнаружил шесть банок икры по полкило каждая. При этом водитель, перевозивший икру, заверил, что иного товара у него не имеется. Однако во время дальнейшего таможенного досмотра дорожных сумок обнаружились еще банки с красной икрой, общий вес которой составил 31 килограмм.

Не задекларировал мужчина и более 8 кг деликатесов из рыбы. Весь товар, по его свидетельству, необходимо было доставить из Москвы в Тирасполь, где и передать получателю, который свяжется с ним по телефону.

Сколько и как можно провозить икру по закону

В таможенном ведомстве отметили, что икра – товар подакцизный и дорогостоящий, причем при его ввозе на территорию Приднестровья обязательно предоставление сертификата соответствия и ветеринарного разрешения. Ни одно из установленных правил перевозчиком соблюдено не было.

"Не удивительно, что ввезти икру на территорию Приднестровья водитель пытался без процедуры декларирования. В результате составлен протокол административного нарушения. Кому действительно принадлежал данный товар – вопрос, скорее всего, останется открытым, а вот отвечать перед законом придется перевозчику", - подчеркнули таможенники.

В ведомстве констатируют, что граждане для личного употребления беспошлинно могут ввозить не более 250 граммов икры осетровых или лососевых рыб.