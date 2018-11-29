Третья жертва хынчештского душегуба скончалась в больнице

КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Восемнадцатилетний парень, получивший черепно-мозговую травму от удара топором, скончался в больнице города Хынчешты.

"Он умер в ночь на 29 ноября. Он был в коме с момента его прибытия в больницу", - цитирует молдавская пресса заместителя директора районной больницы Юрия Петку.

Три дня назад молодого человека в тяжелом состоянии госпитализировали после того, как обнаружили в жилом доме села Мерешены Хынчештского района.

Зарубил топором и ушел домой

Подозреваемый был задержан в ночь на среду. Ему предъявлено обвинение в убийстве двух подростков 15 и 17 лет. Обгорелые тела убитых были обнаружены 25 ноября после полуночи в том же доме.

Из дома пропали мобильные телефоны жертв. Возбуждено уголовное дело о преднамеренном убийстве.

Подозреваемый, 23-летний житель села Каракуй Хынчештского района, задержан на 72 часа. Пропавшие с места преступления мобильные телефоны, как и топор, которым он убивал своих жертв, нашли у него дома.

Свою вину задержанный признал, сообщив, что познакомился с молодыми людьми через социальные сети. Они решили встретиться 24 ноября. Собравшись в Мерешенах, все четверо принялись распивать спиртное. Завязалась ссора, в результате которой подозреваемый нанес своим жертвам удары топором по голове, затем поджег дом и отправился домой.

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