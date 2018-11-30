В Кишиневе врач, ударивший человека, избежал наказания

КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik, Николай Костыркин. Врач скорой помощи, ударивший женщину, снимавшую его на телефон, избежал дисциплинарного взыскания от Минздрава.

Что ответил Минздрав

Как следует из официального ответа от 26 ноября 2018 года за подписью Татьяны Затык, главы управления политики в области первой и скорой медицинской помощи и связям Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты, инцидент, произошедший в Кишиневе в конце августа, рассмотрела администрация Национального центра скорой догоспитальной медицинской помощи.

"В ходе оценки фактов, изложенных в петиции, первичной медицинской документации и дискуссий с лицами, вовлеченными в этот случай, было установлено, что в действиях бригады скорой помощи не было нарушений нормативных актов и национальных клинических протоколов", - сказано в документе, пришедшем на имя корреспондента Sputnik.

Там же отмечено, что "действия врача были направлены на избежание конфликта и самозащиту".

Видеофакт и другое мнение об инциденте

В соцсетях опубликовано видео, где показано, как мужчина, одетый в спецодежду врача скорой помощи, выскакивает из служебной машины и бьет по руке человека, снимающего его на видео. При этом врач нецензурно выражается, но для публикации видео звук был "запикан". Затем мужчина садится обратно в машину, и та трогается с места, несмотря на возражения очевидцев инцидента. Один из них, обращаясь к врачу, говорит: "Зачем ты бьешь девушку?".

Корреспонденту Sputnik ранее удалось выяснить, что инцидент произошел на столичной улице Александри 24 августа 2018 года. Молодая жительница столицы около 23.00 возвращалась домой с работы и вдруг увидела мужчину, опрятно одетого, у которого она заметила кровотечение.

"Я вызвала по телефону скорую. Виктор, – так представился мужчина, – по неизвестной мне причине не хотел дожидаться врачей, потому пришлось его занимать разговорами. Даже двух мужчин, шедших мимо, попросила мне помочь отвлечь его разговорами, пока приедет скорая. Речь Виктора была практически бессвязной. Есть такой медицинский термин – спутанность сознания, который как нельзя лучше подходит сюда и является прямым симптомом к срочной госпитализации", - рассказала собеседница.

По ее словам, скорая приехала через 17 минут после вызова. Виктор, как увидел спецмашину, сразу начал отходить.

"Доктор, что приехал на скорой, отказался идти за больным, – даже не вылез из машины, – хотя мы все втроем заявили, что он не в состоянии адекватно оценить свое состояние. Врач сказал, что не обязан бегать за больным. Но какое "бегать"?! Виктор отошел к тому времени не более чем на 10 метров! Я не грубила, не кричала, просто взяла телефон, чтобы зафиксировать отказ врача выполнять свои обязанности. Врач, увидев, что я снимаю, выскочил из машины и набросился на меня, сильно ударив по руке", - добавила жительница Кишинева.

Более подробно, но с изрядной долей субъективного мнения эта история изложена в соцсетях: