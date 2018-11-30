Молдова "в законе" – самые громкие преступления и ЧП пятницы

Пятница в Молдове началась с известий о преступлениях и мерах по предотвращению трагедий.

КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Двадцатитрехлетний житель Теленештского района был задержан по горячим следам в столичном секторе Буюканы по подозрению в попытке кражи ценностей из автомобиля.

Патруль оказался на месте вовремя

Как сообщает пресс-служба Кишиневского управления полиции, около 01.00 пятницы подозреваемый вскрыл автомобиль модели Honda CRV, припаркованный на улице Алба-Юлия, но его вовремя увидел патруль. Задержанному грозит до трех лет тюрьмы или до 67,5 тысячи леев штрафа.

Молодо – зелено

В Кишиневе, на улице Буребиста, две пьяные девушки вступили в конфликт с гостями местного бара и охранником. Задержанные любительницы алкоголя, 18 и 20 лет, были привлечены к ответственности за хулиганство и неподчинение представителям органов правопорядка.

Приграничный наркотрафик

В Бричанах у 18-летнего местного жителя, ранее привлекавшегося к ответственности за противоправные действия, сотрудники Пограничной полиции нашли пакетики с веществом, напоминающим коноплю. Молодой человек признался, что дома у него тоже есть некоторый объем "товара", однако он его не продает.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Кишиневе полиция разгромила крупный наркопритон

Оказалось, что вещество ему передал 23-летний житель села Константиновка Единецкого района. Мужчину задержали и, руководствуясь его показаниями, нашли еще 500 граммов предполагаемого наркотика, спрятанных во дворе школы села Константиновка.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 20 тысяч леев штрафа или до 100 часов принудительных работ.

К хорошим новостям

Чтобы предотвратить трагедии, сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы принялись устанавливать 100 детекторов дыма в домах населенных пунктов Оргеевского района. В приоритете семьи с маленькими детьми, люди с ограниченными возможностями и граждане преклонного возраста.

Ранее детекторами дыма обзавелись более 30 семей из районов Штефан-Водэ и Шолданешты.

Всего в этой кампании пожарных и спасателей будут задействованы около трех тысяч домов по всей Молдове.