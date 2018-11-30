Пьяные девушки чуть не разнесли полицейский участок в Кишиневе - видео

Любительницы алкоголя решили, что им мало приключений в ночном клубе, и решили продолжить... в офисе органов правопорядка.

КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. В увеселительном заведении по столичной улице Буребиста произошел скандал, из-за которого пришлось вызвать полицию.

Когда стражи правопорядка прибыли на место происшествия, то увидели двух пьяных девушек 18 и 20 лет, которые выясняли отношения с охранником и посетителями заведения.

Юные особы не подчинились требованиям полицейских, а, когда их привезли в инспекторат, продолжали вести себя агрессивно.

Теперь они могут заплатить до 1,5 тысячи леев штрафа за хулиганство и неподчинение представителям власти.