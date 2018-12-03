Грабитель избил прохожего за пятьдесят леев

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Житель Дрокиевского района был задержан в Гагаузии за грабеж. В городе Чадыр-Лунга он напал на прохожего.

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Грабитель повалил свою жертву на землю, отобрал у него подержанный телефон Samsung, 50 леев и удостоверение личности, сообщает сайт Gagauzinfo.md со ссылкой на пресс-службу управления полиции Гагаузии. Общая сумма похищенного оценена в тысячу леев.

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Подозреваемый был задержан по горячим следам. Им оказался 35-летний житель села Хэснэшений Марь, Дрокиевского района. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

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