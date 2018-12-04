Пожар в центре Кишинева: спасатели предотвратили взрыв - фото

Кадры с места пожара в частном жилом доме в самом сердце молдавской столицы: что произошло с хозяйкой жилища.

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. Пожар в частном доме в центре Кишинева произошел во вторник после обеда, сообщили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

© Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI Пожар в частном доме, расположенном в центре Кишинева

Звонок о возгорании в старом доме по адресу Букурешть, 24 поступил в 13.28. На место происшествия прибыли три спецмашины. Огонь уничтожил вещи внутри жилища. Пожарные вынесли из помещения газовый баллон, предотвратив таким образом взрыв. Возгорание локализовали в 13.58.

"В результате пожара 57-летняя хозяйка дома получила ожоги второй степени. Ее отправили в больницу на "скорой" для оказания медицинской помощи. Предстоит установить причины, обстоятельства и ущерб от возгорания", - добавили в инспекторате.