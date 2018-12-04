Молдова "в законе" – самые громкие преступления вторника

Проституция и отъем квартир у психически нездоровых - узнайте о самых громких преступлениях в Молдове, ставших достоянием гласности во вторник.

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Шесть человек стали фигурантами уголовного дела о незаконной продаже имущества.

Мафия недвижимости

Дома и в автомобилях подозреваемых провели обыски, сообщает пресс-служба Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел. Этих субъектов подозревают в причастности к 15 противоправным действиям в Кишиневе. Ущерб от их злодеяний, как считает следствие, исчисляется более, чем в восьми миллионах леев.

Установлено, что с 2008 по 2016 год хорошо организованная ОПГ, состоявшая из мужчин и женщин в возрасте от 20 до 50 лет выявляла социально-уязвимых и психически нездоровых жителей Кишинева, на которых была записана та или иная недвижимость с долгами за коммунальные услуги.

Преступники обещали своим жертвам лучшие условия жизни в сельской местности страны и полное погашение задолженностей. Но в итоге владельцев квартир перевозили в Приднестровье, сажали на цепь и заставляли там работать на полях.

По доверенностям, которые составляли жертвы произвола, преступники получали пенсии своих "подопечных", били их и даже заставляли участвовать в схемах по отчуждению недвижимости.

Также по доверенностям члены ОПГ переписывали на других лиц законные квартиры и дома своих жертв. После смены владельца злоумышленники освобождали законных собственников или помещали их в психиатрическую лечебницу.

Виновным грозит до 20 лет тюрьмы.

Семейный сутенер-подряд

Гражданин Турции, его сожительница и родственница последней, – обе гражданки Молдовы, – могут провести следующие 15 лет в тюрьме за торговлю людьми.

© Photo : Nomad_Soul Мужчина назвался полицейским и завербовал девушку для проституции

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, последние три года они вербовали в Молдове девушек из неблагополучных семей, отвозили в Турцию и отнимали у них паспорта. Чтобы вернуть документы, несчастным приходилось заниматься проституцией в Анталье и Измире, обслуживая до 10 клиентов в день.

В настоящее время все девушки возвращены на родину, а гражданина Турции задержали еще в августе 2018 года, и сейчас он содержится под арестом. Его сообщницы пребывают под домашним арестом.

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