Новые обвинения в отношении судей, которые прятали взятки в нижнем белье

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. Часть судей, задержанных около месяца назад по делу о коррупции, рискуют получить обвинение о вмешательстве в осуществление правосудия и уголовного преследования, сообщает sputnik.md.

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Высший совет магистратуры одобрил во вторник обращение генерального прокурора Эдуарда Харунжена начать уголовное расследование на имя троих судей из пятерых, задержанных 23 октября. Слушания проходили в закрытом режиме. Имена судей, на которых открыли новые уголовные дела, не обнародовали.

Запрос генпрокурора касался четверых служителей Фемиды, однако адвокат одного из них попросил время на то, чтобы подготовить стратегию защиты. Таким образом, решение в отношении его клиента будет принято на одном из последующих заседаний.

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Хронология задержания судей

В октябре этого года прокуроры и сотрудники Национального антикоррупционного центра провели масштабные обыски в Апелляционной палате Кишинева, суде столичного сектора Центр, муниципальной прокуратуре, а также по месту жительства подозреваемых. Расследование инициировал генеральный прокурор Молдовы еще в августе этого года. Дело связано с извлечением выгоды из влияния, пассивной и активной коррупцией. Тогда по итогам обысков задержали десять человек, среди которых пятеро судей, прокурор, адвокат и врач.

Антикоррупционная прокуратура опубликовала видеоролик, на котором видно, как судьи пересчитывают деньги, полученные в качестве взятки. На видео продемонстрировано, как женщина прячет конверт в нижнее белье.

Материалы дела

Согласно данным следствия, "судьи Апелляционной палаты и суда сектора Центр требовали и получали деньги в особо крупных размерах за принятие благоприятных решений по многочисленным уголовным делам, которые находились у них на рассмотрении".

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Как ранее пояснили в Антикоррупционной прокуратуре Молдовы, роль адвоката и прокурора заключалась в посредничестве – именно они передавали деньги от заинтересованных лиц служителям Фемиды.

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В прокуратуре добавили, что врач и еще одно физическое лицо, которые подозреваются в причастности к этой схеме, были "клиентами" судей.

Что говорит закон?

Согласно Уголовному кодексу Молдовы, вмешательство в осуществление правосудия и уголовного преследования наказывается штрафом в 550-580 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества – от 180 до 240 часов, либо до двух лет тюрьмы. Указные действия, совершенные с использованием служебного положения, предусматривают наказание в виде штрафа до 950 у.е. или до четырех лет тюрьмы в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.