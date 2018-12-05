Криминальная ретроспектива - Молдову потрясли эти преступления

Стрельба и кражи в Кишиневе и раскрытие громкого убийства в Унгенском районе - криминальная хроника пополнилась новыми данными.

КИШИНЕВ, 5 дек – Sputnik. Члены преступной группировки, промышлявшей квартирными кражами, были задержаны в Кишиневе.

По данным пресс-службы столичного управления полиции, подозреваемые – субъекты в возрасте от 25-ти до 35-ти лет, ранее судимые за аналогичные преступления, – были пойманы с поличным. Установлено, что за последние два месяца они, как минимум, девять раз незаконно проникали в дома и квартиры. Общая сумма ущерба потерпевшим составляет порядка 500 тысяч леев.

Дома у подозреваемых нашли вещество, по виду и запаху напоминающее марихуану.

Невеселая статистика

За нарушение общественного порядка и публичное распитие спиртного на Чеканах в течение минувших суток были задержаны 25 человек. Они должны заплатить в общей сложности более 14 тысяч леев штрафа.

Неподалеку работали семь торговых точек, продававших алкоголь и сигареты без необходимых для этого документов. Продавцы рискуют заплатить до 15 тысяч леев штрафа.

Стрельба в Парке афганцев

Вечером на Рышкановке у Парка афганцев 23-летний житель Комрата вознамерился припарковать свой автомобиль марки Mercedes с болгарскими номерами. Но на то же место парковки нацелился 29-летний водитель из Дурлешт со своим авто марки Toyota. Вербальный конфликт продолжился стрельбой – гость с юга достал пистолет и стал угрожать второму водителю. Тот не преминул позвонить в полицию. Обладателю пистолета, оказавшегося пневматическим, пришлось давать показания в инспекторате. Возбуждено уголовное дело. Виновному грозит штраф в размере до 37,5 леев, общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы до трех лет, сообщают местные СМИ.

А что в других городах?

В Оргеевском районе ищут 16-летнего угонщика автомобиля марки Mercedes из частного гаража в селе Каменча Оргеевского района. По некоторым данным, молодой человек в этом году угнал 38 автомобилей, всякий раз оставляя их на дороге.

А в Тирасполе автоинспекторы остановили автомобиль Toyota с 26-летним водителем в состоянии изрядного подпития. Его уже задерживали в сентябре 2017 года за аналогичное нарушение.

К происшествиям на границе – сотрудники Пограничной полиции Румынии обнаружили у двух граждан Молдовы 39-ти и 27-ми лет поддельные румынские паспорта. Мужчины прибыли на КПП "Албица". Когда же был обнаружен подлог, нарушители заявили, что приобрели паспорта за 150 евро в целях более выгодного трудоустройства на территории Германии и Франции. Подложные документы изъяты, ведется следствие.

Наши за границей

Двое 20-летних жителей села Четирень Унгенского района были задержаны в Москве за совершенную в России кражу, а в минувший понедельник выяснилось, что их ищут на родине за убийство подростков 15-ти и 16-ти лет.

По данным Генерального инспектората полиции, убийство было совершено в селе Унцешть Унгенского района в апреле 2018 года. Установлено, что подозреваемые и их жертвы вместе распивали спиртное. В какой-то момент между собутыльниками возник конфликт, и старшие члены пьяной компании принялись избивать младших, пока те не испустили дух.

Чтобы скрыть следы преступления, тела убитых были вывезены на телеге в ближайший лес, где их и закопали.

Если вина задержанных будет доказана, им грозит до 25 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Также при выезде из России на автомобильном пункте пропуска "Бурачки" пограничники задержали 22-летнего гражданина Молдовы, объявленного на родине в национальный розыск за похищение человека. Подозреваемого передали в руки полиции.