В Молдове поезд протаранил автомобиль: есть жертвы - фото

Кошмарное ДТП в центральной части Молдовы: автомобиль столкнулся с поездом - есть погибшие.

КИШИНЕВ, 5 дек – Sputnik. В Страшенском районе поезд протаранил автомобиль и протащил его несколько метров - погиб водитель машины, заявила Sputnik пресс-секретарь страшенского инспектората полиции Кристина Викол.

© Photo : IP Strășeni Фото с места ЧП в Страшенском районе

"В среду, 5 декабря, около 11.40 в населенном пункте Пэнэшешть Страшенского района автомобиль модели Volkswagen Caddy столкнулся с поездом, который следовал рейсом Кишинев-Москва. В результате происшествия водитель машины скончался еще до приезда "скорой", - отметила Викол.

По ее словам, на место ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи.

© Photo : IP Strășeni Фото с места ЧП в Страшенском районе

"По предварительной версии, водитель автомобиля проигнорировал звуковые и световые сигналы, запрещающие передвижение через железную дорогу - поезд протаранил автомобиль и протащил его несколько метров", - отметила собеседница.

Она подчеркнула, что обстоятельства и причины происшествия выясняются.