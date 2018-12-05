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Проститутка

Сутенерство - престижный "бизнес" в Молдове: факты о шокирующем задержании

© Flickr/ Blemished Paradise
Происшествия
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Молодые сутенерши привозили в Кишиневе девочек из бедных семей и заставляли их "обслуживать" мужчин.

КИШИНЕВ, 5 дек – Sputnik. Две жительницы Каларашского и Фалештского районов 22 и 24 лет были задержаны по подозрению в торговле детьми.

Уличные дети. Архивное фото
© Photo : STR
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"Кишиневское пленение"

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, обеим подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы. Одна из них ранее была осуждена за хулиганство.

Известно, что задержанные заперли в столичной квартире девочек 15 и 16 лет родом из Фалештского и Сорокского районов, заставляя их оказывать сексуальные услуги мужчинам. Сигнал в органы правопорядка поступил от сестры одной из жертв сутенерства. За один половой акт клиенты платили от 600 леев до тысячи.

Жертвы постоянного сексуального насилия происходят из социально-неблагополучных семей.

Семейный сутенер-подряд

Ранее сообщалось о задержании гражданина Турции, его сожительницы и родственницы последней, – обе гражданки Молдовы. Все трое могут провести следующие 15 лет в тюрьме за торговлю людьми.

Работницы интимных услуг
AP Photo/Boris Grdanoski
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По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, последние три года они вербовали в Молдове девушек из неблагополучных семей, отвозили в Турцию и отнимали у них паспорта. Чтобы вернуть документы, несчастным приходилось заниматься проституцией в Анталье и Измире, обслуживая до 10 клиентов в день.

В настоящее время все девушки возвращены на родину, а гражданина Турции задержали еще в августе 2018 года, и сейчас он содержится под арестом. Его сообщницы пребывают под домашним арестом.

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Теги:
сутенерство, проститутки
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