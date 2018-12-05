Молдова "в законе" – самые громкие преступления среды

Банда наркоторговцев, торговец "паленой" говядиной и школьник с сообщением о бомбе - узнайте подробнее о новых героях криминальной хроники Молдовы.

КИШИНЕВ, 5 дек – Sputnik. В Кишиневе полиция "накрыла" преступную группировку, состоящую из 15 человек. Эти субъекты сбывали наркотики на территории столицы через шесть интернет-аккаунтов одного из популярных мессенджеров.

Отработанная схема

За подозреваемыми следили последние два месяца, сообщает пресс-служба Кишиневского управления полиции. Известно, что шестеро членов ОПГ курировали аккаунты, еще двое ввозили наркотики из Украины, а остальные распространяли их по Кишиневу.

Все переговоры велись в закрытых чатах, а оплата за товар производилась через терминалы. Получив фотографию чека о переводе денег, дилеры сообщали о местонахождении наркотиков. Как правило, "зелье" прятали под корнями деревьев, под бордюрами, камнями и т.д.

Полиция провела 25 обысков, в результате которых были обнаружены около трех килограммов наркотической субстанции, банковские карты на имена различных граждан, около 70 тысяч леев наличными, электронные весы.

Общая стоимость обнаруженных наркотиков – около трех миллионов леев.

На данный момент под арестом содержатся 14 обвиняемых, их несовершеннолетний сообщник находится на свободе на время следствия. Всем потенциальным дилерам грозит до 15 лет тюрьмы.

Комбинаторы с Центрального рынка

В среду рано утром на перекрестке столичных улиц Варлаама и Тигина сотрудники Национального инспектората патрулирования остановили "Ситроен" с девятью говяжьими тушами. Водитель автомобиля сообщил, что собирался продать мясо на территории Центрального рынка. Однако документов на товар у 32-летнего мужчины не оказалось. Теперь он рискует расстаться с 4,5 тысячи леев, которые могут потребовать в качестве штрафа.

Выдала природа

Двое жителей села Тудора Штефан-водского района без документов возвращались в Молдову в обход пограничных постов, но были задержаны на трассе Крива-Липканы. На след нарушителей 26 и 28 лет вышли быстро и легко, так как выпавший снег еще не припорошил следы обуви на дорожном покрытии. Задержанным грозит до двух лет тюрьмы или до 200 часов принудительного труда.

© Sputnik / Miroslav Rotari На молдо-украинской границе открыт новый КПП "Унгурь-Бронница"

"Доигрался"

В среду также стало известно о том, что во вторник вечером ученик гимназии села Чимишень Криулянского района написал в службу 112 смс-сообщение о том, что в этом учебном заведении… бомба! Саперы, прибывшие на место, конечно же, ничего не нашли. Что и очевидно, ведь юный смельчак решил показать одноклассникам, какой он смелый – вот и придумал историю с бомбой. А штраф придется платить родителям…

Ищут Бельцы

Вот уже 18 дней правоохранительные органы ищут пропавшую без вести юную жительницу Бельц.

Своим родным девушка перед выходом из дома сообщила, что скоро намерена вернуться.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, 16-летняя девушка была одета в черную куртку до колен, черные джинсы, обута в черные сапоги. Приметы исчезнувшей – телосложение среднее, рост 1,75 метра, глаза карие, волосы длинные, шатенка, лицо овальное.

Всех, кто узнал девушку на фотографии, просят позвонить по телефонам 112, 0(231) 2-34-76, 069889914, 068672773.

ЧП за рубежом

В Санкт-Петербурге в больницу был доставлен 27-летний гражданин Молдовы, пострадавший в результате пожара.

У госпитализированного в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе диагностировали ожоги обеих рук и лица. После оказания медицинской помощи наш соотечественник был отпущен на амбулаторное лечение.

Как стало известно в среду из публикаций в российских СМИ, печальный инцидент произошел во вторник вечером на набережной Обводного канала, самого крупного в северной столице РФ. Пламя вспыхнуло в вагоне-бытовке. Очевидцы пытались потушить огонь самостоятельно, с помощью ведер с водой, но, когда пламя распространилось на всю бытовку, пришлось вызывать спасателей.

В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органов.