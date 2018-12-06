Потрошители особняков из Молдовы наводили ужас на всю Европу

Как в экшн-фильмах: беспрецедентную спецоперацию провели правоохранительные органы Молдовы и некоторых стран ЕС, раскрыв деятельность членов преступной группировки, которые проникали в дома зажиточных европейцев через крышу как Санта-Клаусы.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Граждане Молдовы занимались кражами из люксовых квартир и роскошных домов в Италии, Австрии и, в частности, в Германии, а большую часть своего "улова" ввозили на территорию нашей страны контрабандой, сообщил глава Национального инспектората расследований Ион Якимов на пресс-конференции в четверг.

Деньги, драгоценности и люксовые авто

Правоохранительные органы республики получили информацию по поводу деятельности этой группировки еще в начале 2016 года. "Речь идет о кражах из люксовых домов, магазинов, автомобилей", - сказал Якимов.

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По его словам, наживой преступников становились изделия из драгоценных металлов и камней, бижутерия, деньги, предметы искусства, автомобильные детали. Совместно с прокуратурой по борьбе с организованной преступностью было принято решение возбудить уголовное дело. Как отметил глава инспектората расследований, также было принято решение связаться с Европолом, чтобы начать работу с правоохранительными органами указанных стран. Совместная спецоперация получила название "Rooftop".

"В 2017 году правоохранительные органы Гамбурга инициировали расследование по факту многочисленных краж из люксовых домов - 20 случаев на общую сумму порядка 20 миллионов евро", - сказал Якимов, добавив, что подобные преступления совершались в разных городах Германии.

Передвигались они на люксовых авто типа Mercedes, BMW, Porsche, а большую часть вырученных в результате преступной деятельности средств вкладывали в покупку роскошной недвижимости и транспортных средств на территории Молдовы, а также бизнес.

В роскошные дома через крышу, как Санта-Клаус?

Якимов рассказал, что преступники пробирались в дома через крыши, потому что им были хорошо известны методы установки систем безопасности, расположение сенсоров, а также возможные пути обхода сигнализации.

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"Члены группировки находили максимально уязвимое место на крыше дома, через которое попадали внутрь, забирали ценные вещи, деньги и покидали жилище", - сказал Якимов.

Глава инспектората сообщили, что члены группировки тщательно готовились к каждому "делу" – изучали объекты, распорядок дня хозяев, и только после этого решали, когда проникать в дом.

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Обыски и задержания

Как отметил представитель прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел Василе Голбан, помимо основного дела открыты уголовные дела по факту отмывания денег и контрабанды в особо крупных размерах. По его словам, на территории Молдовы в среду проведены многочисленные обыски, спецоперация продолжается и в четверг.

"В результате обысков найдены многочисленные предметы роскоши, которые просто не смогли реализовать на территории Молдовы. Речь идет о бижутерии, драгоценных камнях, оружии, на которые не было документов о происхождении. На данный момент предпринимаются действия по поводу наложения секвестра, чтобы конфисковать украденные вещи", - сказал прокурор.

Он отметил, что по итогам спецоперации на территории Молдовы задержаны два человека в возрасте 34 и 37 лет, их остальные сообщники объявлены в розыск. Всего, по данным правоохранительных органов, в преступную группировку входят порядка 17 граждан Республики Молдова. Точная сумма ущерба, который был нанесен в результате преступной деятельности наших соотечественников, еще предстоит выяснить. Следствие продолжается.