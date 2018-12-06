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Пожарный на работе, архивное фото.

Под Резиной из-за пожара погибли двое пожилых людей

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Причины трагедии, произошедшей в одном из сел Резинского района, устанавливаются.

КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. В ночь на четверг в селе Чинишеуцы Резинского района загорелся жилой дом – погибли его жильцы, семейная пара.

Пожар в здании, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Мужчине было 63 года, женщине – 59 лет.

Сообщение о возгорании поступило примерно в 3.30 утра. Пожарным удалось потушить огонь только к шести утра.

Пламя уничтожило 70% площади дома в 35 квадратных метров. В обгорелых развалинах спасатели обнаружило тела мужчины и женщины. Пламя в буквальном смысле испепелило их.

Причины пожара, повлекшего за собой человеческие жертвы, выясняются, сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы. Предположительно, трагедия произошла из-за неисправности газовой плиты.

С начала 2018 года в Молдове было зарегистрировано 1583 пожара, в результате которых погибли 104 человека.

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Теги:
трагедия, пожар
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