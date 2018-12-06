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Молдова "в законе" - самые громкие преступления четверга

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Рецидивисты-домушники из Молдовы в Самарской области, уличный грабитель в Кишиневе и прокурор с оригинальными пристрастиями - узнайте о громких преступлениях четверга.

КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. В суд передано дело прокурора из Глодянского района, человека, как минимум, поправшего свои должностные обязанности.

Взятка.
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Обвинитель по вызову

Следствие установило, что фигурант преследования, ведя дело о мошенничестве, допустил, чтобы подписи адвоката и обвиняемого были подделаны другим лицом, сообщает пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры. Также обвиняемый и его защитник не участвовали в необходимых следственных мероприятиях. Потом обнаружилось, что и факты, изложенные в материалах этого прокурора, искажены.

Прокурор свою вину не признает. Суд первой инстанции в Дрокии, рассматривающий это дело, ведет также и другой процесс, где тот же представитель юстиции обвиняется в пренебрежении служебными обязанностями.

Подсудимому грозит до 10 лет тюрьмы.

Ограбление средь бела дня

В Кишиневе задержали 19-летнего жителя Теленешт за ограбление женщины, сообщает пресс-служба столичного управления полиции. Задержанный украл у 56-летней потерпевшей сумку на улице Милеску-Спэтару. Субъекту грозит до семи лет тюрьмы.

"Отличились" в России

Трое граждан Молдовы задержаны в Самаре по подозрению в совершении квартирных краж. Арестованным - 34, 46 и 47 лет. У них есть также и российское гражданство. Мужчины давно живут в России, обзавелись семьями. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за квартирную кражу в Москве, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Самарской области.

Обыски НАЦ
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В Самаре криминальное трио проживало в квартире, принадлежащей супруге одного из них. По данным следствия, мужчины с 2016 года совершали квартирные кражи, проникая в жилища путем взлома пластиковых окон. Отсутствие хозяев им подсказывали темные окна в вечернее время и отсутствие реакции на звонок в домофон. Обычно они выбирали квартиру, выходящую окнами во двор, на гаражи или закрытую кустарниками и деревьями. Ночью подбирались к заветному окну по решеткам соседних окон, монтировкой отжимали раму и попадали в жилье. Из одной квартиры злоумышленники кроме мелких по размеру ценностей вынесли даже спортивный тренажер! Воры не брали на "дело" мобильники, пользовались рациями.

На счету этой группировки, как считается, не менее 20 подобных преступлений. Долгое время вычислить и задержать подозреваемых не удавалось.

Вскоре полиция установила, на каком автомобиле передвигаются подозреваемые. Затем сотрудники правоохранительных органов выяснили личность одного из преступников, а в итоге – остальных двух.

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Теги:
взятки, Молдова, Самара, вор
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