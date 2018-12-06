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Женщина на каблуках

Молдавский след проституции на Кипре - громкие задержания недели

CC0 / Pixabay / stokpic
Происшествия
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Две гражданки Молдовы стали фигурантками недавно заведенных уголовных дел о работе подпольных притонов на Кипре.

КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Гражданка Молдовы 36-ти лет была задержана в Лимасоле за организацию притонов.

Проститутка
© Flickr/ Blemished Paradise
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Вместе с женщиной наручники надели на двух граждан Греции 52-х и 60-ти лет, предполагаемых сообщников держательницы борделя. Кроме того, была задержана 31-летняя гражданка Украины, обитавшая на Кипре нелегально.

Местная полиция считает, что четыре женщины, пребывавшие в квартирах во время рейдов, обслуживали клиентов по требованию своих "работодателей". Предполагаемых проституток доставили в местный центр временного размещения.

Из квартир, где проходили встречи жриц любви с клиентами, изъяли наркотики и более 1,6 тысячи евро, сообщают местные СМИ.

Ранее за связь с подпольными притонами на Кипре задержали 44-летнюю гражданку Молдовы и 47-летнюю гражданку России.

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Теги:
Кипр, сутенеры, проституки
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