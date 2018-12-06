Молдавский след проституции на Кипре - громкие задержания недели

КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Гражданка Молдовы 36-ти лет была задержана в Лимасоле за организацию притонов.
Вместе с женщиной наручники надели на двух граждан Греции 52-х и 60-ти лет, предполагаемых сообщников держательницы борделя. Кроме того, была задержана 31-летняя гражданка Украины, обитавшая на Кипре нелегально.
Местная полиция считает, что четыре женщины, пребывавшие в квартирах во время рейдов, обслуживали клиентов по требованию своих "работодателей". Предполагаемых проституток доставили в местный центр временного размещения.
Из квартир, где проходили встречи жриц любви с клиентами, изъяли наркотики и более 1,6 тысячи евро, сообщают местные СМИ.
Ранее за связь с подпольными притонами на Кипре задержали 44-летнюю гражданку Молдовы и 47-летнюю гражданку России.