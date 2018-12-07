Самые громкие коррупционные скандалы: эти преступления сотрясли Молдову

КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. Глава Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы Богдан Зумбряну подвел предварительные итоги года, напомнив о самых громких коррупционных скандалах за прошедшие 11 месяцев.
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Скандалы в мэрии Кишинева
Одним из резонансных дел НАЦ в этом году стало раскрытие коррупционной схемы, которая "зародилась" в примэрии (мэрии) Кишинева.
"Схема связана с легализацией незаконных построек. Всем известно, что это очень серьезная проблема, в частности, для Кишинева", - сказал Зумбряну.
В материалах фигурируют несколько чиновников городской администрации и их посредники. "Часть дел находится в процессе расследования, остальные – переданы в судебные инстанции. Отмечу, что в инстанцию поступили материалы не только на людей, которые извлекали выгоду из влияния и занимались легализацией незаконных построек, но и на тех, кто воспользовался их услугами", - добавил он.
Бизнес на водительских правах
Как отметил Зумбряну, "под колпак" НАЦ попал и бизнес на водительских удостоверениях.
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"Операция завершилась задержанием нескольких сотрудников Агентства публичных услуг. В рамках расследования удалось выявить случаи мошенничества при выдаче порядка 600 водительских удостоверений", - сказал он.
Зумбряну пояснил, что причины вмешательства НАЦ именно в этот сегмент госуслуг объясняются несколькими аспектами.
"Во-первых, и это, на наш взгляд, самое важное, - выросло число ДТП на территории Молдовы в результате несоблюдения или незнания ПДД. Незнание означает, что водительские права были куплены. Вторая причина – важность повышения имиджа Агентства публичных услуг", - сказал он.
По его словам, часть уголовных дел уже передана в судебные инстанции, а остальные в скором времени окажутся у служителей Фемиды.
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"Надеемся, что руководство Агентства публичных услуг сделает выводы и изменит внутреннюю работу структуры, чтобы подобные преступления больше не повторялись", - подчеркнул Зумбряну.
Мафия в белых халатах, или врачи-рвачи
В поле зрения антикоррупционного центра попал и сектор здравоохранения. По словам Зумбряну, эти коррупционные скандалы сотрясли общественность.
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"Напомню о первой спецоперации в этом году в медицинском секторе. Речь идет о задержании нескольких фармацевтов, которые вместе с семейными врачами выписывали определенные лекарства. Они были лично заинтересованы в продаже этих препаратов, даже когда пациенты не нуждались в приеме данных медикаментов", - отметил глава НАЦ.
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По его словам, Минздрав всегда идет навстречу совместной работе с Антикоррупционным центром. "Результат этого взаимодействия – раскрытие и других дел (Томограф-1 и Томограф-2 – ред.). К примеру, несколько из них касаются отделений радиологии и имажистики… Все помнят, какие суммы были изъяты в рамках этих обысков. Следствие продолжается", - сказал он.
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Коррупция в системе образования
Зумбряну отметил, что феномен коррупции в секторе образования очень внушительный. "Говорю так, потому что это касается как яслей, детских садов, так и вузов", - сказал он.
Упоминая самые громкие коррупционные дела, глава НАЦ напомнил о поборах в Экономической академии, а также в Образцовом центре по электронике и энергетике, где пятеро преподавателей подозреваются в вымогательстве у студентов взяток за успешную сдачу экзамена.
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Недавно сотрудниками НАЦ был задержан бывший председатель АО "Lăstărăş", который подозревается в присвоении денег родителей, устроивших своих детей в детский сад №199 ("Lăstărăş") в Кишиневе. Секвестр был наложен на его деньги, квартиры, элитные автомобили, оружие, а также базу отдыха в Вадул-луй-Водэ.
Массовые "зачистки" в рядах судей
В октябре этого года прокуроры и сотрудники Национального антикоррупционного центра провели масштабные обыски в Апелляционной палате Кишинева, суде столичного сектора Центр, муниципальной прокуратуре, а также по месту жительства подозреваемых. Расследование инициировал генеральный прокурор Молдовы еще в августе этого года. Дело связано с извлечением выгоды из влияния, пассивной и активной коррупцией. Тогда по итогам обысков задержали десять человек, среди которых пятеро судей, прокурор, адвокат и врач.
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Антикоррупционная прокуратура даже опубликовала видеоролик, на котором видно, как судьи пересчитывают деньги, полученные в качестве взятки. На кадрах продемонстрировано, как женщина прячет конверт в нижнее белье.
Согласно данным следствия, "судьи Апелляционной палаты и суда сектора Центр требовали и получали деньги в особо крупных размерах за принятие благоприятных решений по многочисленным уголовным делам, которые находились у них на рассмотрении". Роль адвоката и прокурора заключалась в посредничестве – именно они передавали деньги от заинтересованных лиц служителям Фемиды.