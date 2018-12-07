Задержаны живодеры, жестоко расправившиеся с собакой на севере Молдовы

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Год тюрьмы, до 180 часов принудительного труда или до 37,5 тысячи леев штрафа – один из этих приговоров может быть вынесен по делу об акте живодерства, о котором стало известно в пятницу. Как сообщил в соцсетях заместитель главы Генерального инспектората полиции МВД Молдовы Георгий Кавкалюк, подозреваемые уже задержаны.

Ими оказались двое 19-летних жителей села Кухурештий де Сус Флорештского района.

"Установлен факт совершения преступления близ места жительства одного из подозреваемых. Их обоих сопроводили в инспекторат полиции для допроса в связи с правонарушением", - сказал Кавкалюк.

Что предпринимает полиция

Как ранее сообщила пресс-служба Генерального инспектората полиции, случай жестокого обращения с животными, факты о котором фигурируют в социальных сетях, зафиксирован и находится на рассмотрении.

Живодер "с пацанами на шашлыке"

В пятницу утром в социальных сетях появились фотографии, которые разместил пользователь, под никнеймом AdrianQ 9. На снимках автор поста держит в руках окровавленную голову собаки, а труп несчастного животного, с которого содрана кожа, висит рядом. Фотографию парень подписал следующим образом "Cu patani la saslik".

СМИ, писавшие об инциденте в первой половине этого дня, сообщили, что юный субъект живет в Бельцах. Однако, как уточнила для Sputnik пресс-секретарь Бельцкого инспектората полиции Жанна Молчанова, установлено, что подозреваемый из Флорешт, и органам правопорядка этого города уже направлены все необходимые для следствия материалы. "Ведется расследование", - добавила Молчанова.