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Угон автомобиля, архивное фото.

Супернаглость: машину стража правопорядка угнали прямо от здания полиции

CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
Происшествия
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И такое бывает - наглый угонщик вышел с допроса и решил прокатиться.

КИШИНЕВ, 7 дек — Sputnik. Курьезный случай произошел в Кишиневе — у сотрудника правоохранительных органов угнали машину прямо у инспектората полиции.

В пресс-службе столичного инспектората полиции сообщили, что автомобиль угнали прямо от ворот полицейской "крепости" — казалось бы, одного из самых безопасных мест в городе.

Автомобильные воры
© Sputnik / Константин Чалабов
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В один из дней полицейский, который, видимо, полагал, что уж у инспектората с машиной ничего случиться не может, завел личный автомобиль, чтобы прогреть двигатель. А затем отошел — и вернувшись через несколько минут, обнаружил, что "железного коня" угнали.

"Автомобиль все еще не нашли", - сообщила корреспонденту Sputnik пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати.

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Записи камер видеонаблюдения показали, что машину угнал 53-летний мужчина, которого как раз в это время допрашивали в инспекторате полиции. Подозреваемый вышел из здания, спокойно сел в автомобиль, снялся с тормоза и уехал.

Полиция объявила наглого угонщика в розыск.

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Теги:
угон, полиция
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