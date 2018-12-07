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Человек в наручниках, архивное фото.

Криминальная Молдова - самые громкие преступления пятницы

CC0 / Pxabay / ROOKIE23
Происшествия
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Голоса избирателей, отданные "в аренду", подпольное молдо-польско-украинское производство сигарет и вымогательство денег в обмен на освобождение из-под ареста - узнайте о том, что произошло в республике в конце рабочей недели.

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Житель Кишиневе признан обвиняемым в подкупе избирателей.

Угон автомобиля, архивное фото.
CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
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Голоса " в аренду"

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, в 2015 году фигурант дела, скачав данные избирателей на местных выборах в одном из населенных пунктов Молдовы, разослал имя кандидата, за каждый голос в пользу которого он обещал заплатить 50 леев. Деньги поступали проголосовавшим только после того, как те пересылали фотографию с избирательным бюллетенем.

Свою вину 29-летний официально безработный признал, рассказав, что в подобных случаях для таких "посредников", как он, "процент" с местных выборов в Кишиневе стоит около 20 тысяч долларов в случае 60-процентной явки, а "процент", например, в Бельцах – около 2,5 тысяч долларов.

Святых нет нигде

Штраф в 90 тысяч леев заплатит, согласно решению суда, полицейский, требовавший взятку у фирмы, ставшей "клиентом" налоговой службы. Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, деньги должен был заплатить в обмен на освобождение из-под ареста директор этой фирмы. Подозреваемый в вымогательстве уже признал свою вину.

Взятка.
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Два миллиона сигарет в сутки

По данным прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, были задержаны пять граждан Молдовы и девять граждан Украины за причастность к подпольному производству табачных изделий. Подпольную фабрику "накрыли" в польском Герлахово. Там польские и молдавские полицейские нашли 13 тонн табака, 13 миллионов сигарет стоимостью около двух миллионов евро, две грузовых машины для перевозки контрафактного товара.

На фабрике работали и граждане Молдовы, у которых по прибытию на место отбирали мобильные телефоны. Гастарбайтеры трудились по 12 часов в две смены, то есть, работа на фабрике не прекращалась ни на минуту. Известно, что за сутки производилось два миллиона сигарет под торговыми марками известных фирм. Виновным грозит до 10 лет тюрьмы.

Не заплатил по счету и угнал авто полицейского

В Кишиневе задержан мужчина, угнавший автомобиль полицейского. Инцидент произошел у Инспектората полиции столичного сектора Центр. Сотрудник органов зашел в служебное здание занести документы, оставив ключи в замке зажигания и не заглушив мотор. Надо же было такому случиться, чтобы в этот момент из инспектората вышел субъект, которому назначили штраф за неоплаченный счет в ресторане.

Ослики паслись в центре Тирасполя
© Photo: МВД ПМР
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Чем руководствовался угонщик, так и неясно, но факт остается фактом – он сел в чужую машину и уехал на ней. Мужчине 53-х лет, которого уже ищут, грозит штраф до 50 тысяч леев, неоплачиваемый труд на пользу общества или лишение свободы на срок до 4 лет.

Самоубийство по дороге в магазин?

В столице, на Телецентре, в жилом доме 45-летний мужчина покончил с собой. Трагедия произошла в четверг. Ранее он отбывал наказание за карманные кражи. Известно, что к мужчине в день совершения акта суицида пришла в гости подруга. Он ушел в магазин, но больше не вернулся. Обеспокоенная женщина отправилась его искать и нашла тело в том же подъезде между пятым и шестым этажами. Предсмертной записки мужчина не оставил. Судмедэксперт не нашел на теле следов насильственной смерти.

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