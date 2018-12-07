В Кишиневе мясную гниль пакуют вместе со свежим товаром

В Кишиневе женщине выдали несвежий товар, а когда она попросила его поменять, еще и обругали.

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. В одном из кишиневских магазинов женщине продали испорченное мясо, которому поменяли "прописку" – упаковали в пакет с более свежей датой изготовления.

Как написала в Facebook жительница столицы, ее мать попросила продавщицу дать ей курицу посвежее. Ей предложили товар с датой предыдущего дня. Дома же оказалось, что целлофан на упаковке не очень плотно закрыт, а один из кусков в пакете оказался испорченным.

"Она сразу вернулась в магазин и попросила поменять. Отмечу, что в этом районе и в этом магазине она покупает постоянно и все продавцы ее знают. Она никогда не конфликтовала ни с кем. Была, видимо, новая продавщица, которая начала на нее орать, что ничего там не воняет, что это воняет от нее, и начала ее всячески оскорблять, выгнала из магазина и сказала, чтобы она больше туда не приходила", - написала автор поста.

По ее словам, в итоге товар поменяли на датированный двумя днями ранее, но категорически отказались давать книгу жалоб, сказав, что ее тут нет и никогда не было.