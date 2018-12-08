Убил и сжег – чем кончаются пьянки под Новыми Аненами

Осужденный за убийство в селе Пугачены ранее уже сидел шесть лет за покушение на жизнь человека.

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Пожизненное заключение будет отбывать житель села Пугачены Новоаненского района за преднамеренное убийство, хулиганство, хранение и производство наркотиков.

Также суд постановил, чтобы злоумышленник выплатил родственникам жертвы 130 тысяч леев в качестве ущерба и около девяти тысяч леев – за судебные издержки.

Как произошло убийство

Трое сообщников, помогавшие скрыть следы убийства, были осуждены на два года тюрьмы.

Эта трагедия произошла в сентябре 2017 года во дворе дома одного из осужденных. Все трое преступников вместе со своей будущей жертвой выпивали в тот вечер. Внезапно между ними завязалась ссора, в результате которой один из собутыльников зашел в дом и вернулся с ножом. Им и был зарезан другой участник конфликта. Тело убитого сожгли в огороде.

Все тайное становится явным

Останки жертвы были обнаружены три месяца назад. На тот момент полиция уже вовсю искала этого человека, об исчезновении которого заявила его мать.

Выйдя на след убийцы, следователи установили, что у него был конфликт с некоей односельчанкой. Ее в собственном доме этот мужчина ударил бутылкой по голове.

Дома у задержанного устроили обыск, по итогам которого нашли около полукилограмма марихуаны.

Ранее этот субъект уже сидел шесть лет за покушение на жизнь, правда, тогда, к счастью, жертва выжила.