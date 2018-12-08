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Полиция

Полиция опубликовала фото спецоперации в одном из ночных клубов Кишинева

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Спецоперация правоохранительных органов - поимка наркоторговцев, обыски и задержания - все это события одной ночи в столичном увеселительном заведении.

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Как в блокбастере: вечеринка в одном из ночных клубов Кишинева закончилась штурмом спецназа, обысками и задержаниями четверых человек в возрасте 23-28 лет - их подозревают в торговле наркотиками.

"Члены группировки работали по четкой схеме – у каждого из них была своя роль. Наркотики передавались клиентам ночных клубов. Дилеры просили употребить психотропные вещества сразу после получения товара. Задержания прошли в одном из ночных клубов в центре столицы", - отметили в Генеральном инспекторате полиции.

По данным пресс-службы инспектората, в ходе обысков в ночном клубе нашли таблетки экстази, пакетики с белым порошком, предположительно, амфетамином или кокаином.

"Ранее офицер под прикрытием, внедренный в эту преступную группировку, совершил у подозреваемых контрольную закупку наркотиков в ночном клубе. Таблетка экстази продавалась по 350-500 леев", - сообщили в полиции.

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По итогам спецоперации для проверки на содержание наркотиков в крови отправили 15 посетителей клуба. У восьмерых анализ подтвердил состояние наркотического опьянения.

"На данный момент четверо человек задержаны на 72 часа. Если их вина будет доказана, то им грозит от семи до пятнадцати лет тюрьмы", - пояснили в Генинспекторате.

Как добавили в полиции, расследуется причастность администрации и сотрудников ночного клуба к реализации схемы.

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© Sputnik / Евгений Биятов
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В ходе обысков выявлены и многочисленные нарушения экономико-финансового порядка – отсутствие разрешение на осуществление деятельности, документов о происхождении алкогольной продукции, выставленной на продажу, аудио-техники и мебели, а также внушительной суммы денег, не учтенной кассовым аппаратом.

"Кроме того, обнаружены спиртные напитки без акцизных марок, полная антисанитария при хранении и приготовлении продуктов питания. Также выявлена техника, где была отражена двойная бухгалтерия, что является обоснованным подозрением в уклонении от уплаты налогов", - добавили в полиции.

Там подчеркнули, что обыски продолжаются по месту жительства и в автомобилях подозреваемых.

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К слову, это уже вторая спецоперация правоохранительных органов в ночных клубах за последние две недели. Полиция настроена решительно – предстоит выявить и привлечь к ответственности и членов других преступных группировок, которые занимаются противоправным бизнесом.

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