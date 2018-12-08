Наглеца, угнавшего в Кишиневе авто у полицейского, ждет суровое наказание

Человека, который несколько дней назад угнал машину прямо под окнами полицейского участка, задержали.

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Подозреваемого в угоне автомобиля у стража правопорядка прямо под окнами инспектората полиции, нашли. Как заявила Sputnik пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати, мужчину задержали на 72 часа.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Он рискует получить наказание в виде штрафа от 32 с половиной тысяч до 67 с половиной тысяч леев (1900-3900 тысяч долларов по текущему курсу Нацбанка - ред.), 180-240 часов неоплачиваемого труда в пользу общества или до четырех лет тюрьмы", - отметила Стати.

Супернаглость: машину стража правопорядка угнали прямо от здания полиции>>>

Записи камер видеонаблюдения показали, что машину угнал мужчина, которого как раз в это время допрашивали в инспекторате полиции. Подозреваемый вышел из здания, спокойно сел в автомобиль, снялся с тормоза и уехал. Инцидент произошел несколько дней назад.