Шокирующая история секс-бизнеса в Кишиневе: прокуроры рассказали детали дела

Это действительно происходило в Кишиневе: торговцы людьми принуждали оказывать сексуальные услуги даже детей.

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Кошмарная история, от которой кровь стынет в жилах. В Кишиневе действовала преступная группировка, которая вербовала, удерживала и принуждала девушек, в том числе несовершеннолетних, заниматься проституцией.

Согласно материалам дела, как сообщили в субботу в Генпрокуратуре республики, подозреваемые подыскивали своих жертв среди социально-уязвимых семей или в сельской местности, а затем различными способами принуждали их оказывать сексуальные услуги за деньги.

Для ведения такого "бизнеса" члены группировки, в которую входили как мужчины, так и женщины, снимали в черте Кишинева квартиры, где размещали девушек. Объявления об оказании сексуальных услуг за деньги подозреваемые публиковали на нескольких сайтах, они же забирали деньги у клиентов. Если их жертвы отказывались заниматься проституцией, то к ним применялась физическая сила или угрозы рассказать все родным.

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"Чтобы убедиться, что жертвы не сбегут и не обратятся в правоохранительные органы, подозреваемые запирали их в съемных квартирах и заставляли употреблять наркотики. Вещество, которое принимали девушки, вызывает у человека состояние, при котором он не ощущает потребность во сне в течение нескольких дней. Делалось это для того, чтобы люди обслужили как можно больше клиентов", - отметили в прокуратуре.

В ходе расследования установлено, что часть жертв – несовершеннолетние. В связи с этим возбуждено уголовное дело по ст. 206 Уголовного кодекса "Торговля детьми" и по ст. 165 п.2 б), д) "Торговля людьми".

"Многочисленные обыски прошли 6 декабря в квартирах, которые снимали подозреваемые. Там находились шесть жертв, две из них – несовершеннолетние. Обнаружены и изъяты аппараты для употребления наркотических веществ", - добавили в прокуратуре.

Следствие продолжается. Виновным в торговле детьми грозит до 20 лет тюрьмы.