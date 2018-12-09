Жуткое ДТП в Кишиневе: погибли двое молодых людей, еще один - в реанимации

В полиции назвали предварительную причину произошедшей аварии: водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и потерял контроль над управлением машиной.

КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Страшное ДТП произошло в центре Кишинева рано утром 9 декабря. В результате аварии погибли двое молодых людей, еще двое человек получили травмы.

Как сообщили в столичном инспектората полиции, инцидент произошел приблизительно в 05.10 на пересечении улиц Чуфля и Букурешть. На место происшествия прибыли полицейские, которые обнаружили, что в автомобиле Honda находились четверо молодых людей в возрасте 20-21 годов, все уроженцы района Новые Анены.

"Водитель в возрасте 20 лет и 21-летняя пассажирка скончались на месте. Еще один 21-летний пассажир в тяжелом состоянии доставлен в Институт скорой медицинской помощи. Его поместили в реанимацию. Другой пассажир отделался незначительными травмами", - отметили в полиции.

© Photo: Faceboook / Город без маршруток! Водители помогают пешеходам ДТП на пересечении улиц Чуфля и Букурешть в Кишиневе

По предварительным данным, водитель машины находился в состоянии алкогольного опьянения и ехал на большой скорости. Затем он потерял контроль над автомобилем и врезался в столб.

"Возбуждено уголовное дело для выяснения всех обстоятельств происшествия",- добавили в инспекторате.