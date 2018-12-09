ДТП с участием автомобилей скорой и полиции произошло в центре Кишинева

В Национальном инспекторате по патрулированию рассказали первые детали аварии, в которую утром в воскресенье попали машины полиции и скорой.

КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. ДТП из разряда нарочно не придумаешь: утром в воскресенье в самом центре Кишинева столкнулись машина скорой помощи и автомобиль полиции. В Национальном инспекторате по патрулированию рассказали первые подробности аварии.

"Инцидент произошел на бульваре Штефана чел Маре на пересечении с улицей Тома Чорба в столице. Автомобиль "скорой" врезался в машину Нацинспектората по патрулированию. Пострадавших нет. Начато расследования для выяснения всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в инспекторате.

Пользователи в социальных сетях шутят, что для полноты картины на место ДТП надо было вызвать пожарных.